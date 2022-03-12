Замерз на смерть: окупанти прикували ланцюгом свого гранатометника, щоб той не втік

Українці закликають російських матерів не відправляти своїх синів на війну в нашу країну.
Окупанти просто знущаються над своїми ж солдатами. Вони не тільки нещадно обстрілюють мирних українець, але й прирікають на вірну смерть своїх поплічників.
Війська Путіна прикували ланцюгом свого гранатометника в лісі, щоб той не дезертирував.
Через морозну погоду, яка атакувала Україну в останні дні, гранатометник просто замерз на місці.
Фактично загарбники прирекли свого "товариша" на вірну загибель.
Такі кадри просто шокують, а військові відзначають, що їх потрібно показати російським матерям.
Вони закликають не відправляти своїх синів на війну в Україну.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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