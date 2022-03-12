Російські окупанти захопили східні околиці Маріуполя - Генштаб

Військові захопили східні околиці Маріуполя / соцмережі

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили захоплення російськими окупантами східних околиць Маріуполя. Основні зусилля противника в Донецькій області зосереджені саме на цьому напрямку.

"На Донецькому й Таврійському напрямках основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь і Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя", - йдеться в повідомленні Генштабу в Facebook.

Нагадаємо, голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що українські війська залишили Волноваху, яка розташована на південному заході Донецької області. Зараз бої йдуть на околиці.

За словами Кириленка, міста Волноваха України вже фактично не існує. Звідти евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура міста зруйнована.

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що найближчим часом російські окупанти спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де у них намітився успіх. Зокрема, це район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, під Маріуполь, в Харківську та Київську області.

За його прогнозом, резерви окупантів поляжуть упродовж 10 днів з того моменту, як їх введуть у бій.

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