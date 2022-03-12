Окупанти заявили, що захоплена Запорізька АЕС "переходить" Росатому

Запорізька АЕС захоплена російськими військовими / Фото УНІАН

Російські окупанти, які тимчасово контролюють територію Запорізької АЕС, намагалися повідомити персоналу, що станція тепер "перебуває у власності" російського холдингу Росатом.

Про це сказав глава Енергоатому Петро Котін в ефірі телемарафону в п'ятницю, 11 березня.

За його словами, на ЗАЕС приїжджала група людей, які назвали себе представниками "цивільно-військової адміністрації", і оголосили ЗАЕС територією Росії, яка належить до сфери управління Росатому.

Пізніше в Енергодар прибула ще одна група людей, серед яких був головний інженер Ростовської АЕС і заступник головного інженера Балаковської АЕС. Разом з ними приїхали ще вісім осіб, які намагалися взяти контроль над станцією.

"На території знаходиться близько 500 російських солдатів з автоматичною зброєю. Персоналу доводиться виконувати свою роботу під дулами автоматів", – сказав Котін.

Як повідомляв Главред, на майданчику захопленої окупантами Запорізької атомної станції російські загарбники розмістили свою техніку. Зокрема, окупанти використовують ЗАЕС як військову базу.

12 березня стало відомо, що МАГАТЕ вдалося відновити зв'язок із системами моніторингу із Запорізької АЕС. Водночас зв'язку з Чорнобильською АЕС досі немає.

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