Ядерний шантаж Росії: як і для чого окупанти лякатимуть світ радіацією

ЧАЕС / УНІАН

Українська розвідка з'ясувала, що Російська Федерація опрацьовує два варіанти ядерного шантажу для реалізації в Україні. Головна мета - залякати світ ядерними вибухами.

"У нас є інформація про розробку двох варіантів. Який з них вони виберуть, це залежить тільки від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься відразу радіоактивна хмара і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той же", - написав у Facebook голова військової розвідки Кирило Буданов.

За його словами, в будь-якому випадку російське керівництво буде звинувачувати в катастрофі саме Україну. Хоча Москва не вперше вдається до ядерного шантажу. Йдеться про обстріли блоків Запорізької атомної електростанції та ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого є експериментальний ядерний реактор.

"Це все мета залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - додав Буданов.

Нагадаємо, раніше в ГУР заявили, що Україна знає про всі плани Росії щодо захоплення її території. Відомо, що продовжувати війну вже хочуть тільки президент РФ Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу.

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