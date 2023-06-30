Залужний – про загрозу ядерного удару: "Ну що, здаватися?"

Збройні сили України роблять свою роботу і рішуче налаштовані на звільнення територій, сказав головком Валерій Залужний іноземним журналістам.

https://glavred.net/ukraine/zaluzhnyy-o-yadernyh-ugrozah-rf-vsu-delayut-svoyu-rabotu-i-ne-namereny-sdavatsya-10482094.html Посилання скопійоване

Ядерні загрози Росії не змусять ЗСУ здатися - Залужний / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ядерні погрози країни-окупанта Росії не зупинять Збройні сили України від звільнення своїх територій. Армія робить свою роботу, не треба нічого боятися. Здаватися ніхто не збирається. Про це заявив головнокомандувач українськими військами Валерій Залужний.

В інтерв'ю The Washington Post американські журналісти вказали, що загроза застосування ядерної зброї з боку Росії – один з найгірших сценаріїв, які змушений розглядати Залужний. До того ж президент Зеленський попередив про ризик підриву окупантами Запорізької АЕС.

відео дня

У відповідь головком ЗСУ сказав, що ядерні погрози РФ його не зупинять. ЗСУ продовжують робити свою роботу і не збираються здаватися.

"Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну що нам, здаватися?"- підкреслив Валерій Залужний.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше сказав, що армії вдалося перехопити ініціативу в окупантів Росії на полі бою. Українські війська рухаються вперед. Ворог мінує місцевість, чинить потужний опір і несе великі втрати.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що в України є всі шанси переможе у війні Росію. На думку американського дипломата, контрнаступ тільки почався. Ключові події на фронті будуть вже найближчими тижнями або місяцями.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ просунулися в Донецькій і Запорізькій областях. Війська закріплюються на нових позиціях і завдають ударів по противнику. Росіяни стягують резерви в Бахмут.

Інші новини: