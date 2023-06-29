Ризик підриву ЗАЕС і операція НАТО: Коваленко оцінив загрозу ядерного удару РФ

Якщо держава-окупант Росія ризикне влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції, НАТО почне військову операцію вже на російській території. Проте Кремль навряд чи застосує ядерну зброю у відповідь, бо розуміє – Захід здатний на аналогічний удар. Про це заявив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росія навряд чи зважиться завдати ядерного удару по Заходу в разі військової операції НАТО на російській території, яку Москва може спровокувати підривом ЗАЕС.
"Якщо будуть завдаватися ядерні удари по території Російської Федерації – це вже конвенційна війна. Але у Кремлі знають: якщо Москва використає ядерну зброю, її застосує і НАТО. І на відміну від системи протиповітряної оборони країн Альянсу, яка здатна перехоплювати російські ракети з ядерними боєзарядами навіть на території самої Росії, до здатності російської ППО перехоплювати ракети Заходу можуть виникнути серйозні питання", - зазначив Коваленко.
За його словами, в ситуації, коли ППО не захищає навіть Москву, в Кремлі задумаються над тим, чи варто так ризикувати.
"Зараз багато чого у повітрі долітає до самої Москви, і ППО там реагує тільки тоді, коли об'єкт уже на підльоті до столиці або навіть вибухнув над будівлею Кремля. У такій ситуації, коли у Росії не все добре з ППО, там зададуться питанням: а чи треба ризикувати?"- підкреслив Олександр Коваленко.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Загроза підриву Росією Запорізької АЕС
Президент Володимир Зеленський 22 червня зробив заяву, згідно з якою окупант Росія розглядає можливість сценарію терористичного акту на Запорізькій АЕС. За словами глави держави, відомості передані країнам-партнерам. Світова спільнота має діяти на упередження.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Москва вже затвердила план можливого підриву Запорізької АЕС. На думку Буданов, у разі наказу Кремля виконавці все швидко реалізують.
Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає підрив окупантами РФ Запорізької АЕС малоймовірним сценарієм. Однак, на думку експерта, загроза існує - ворог може піти на теракт в тому випадку, якщо ЗСУ змусять загарбників тікати з окупованого півдня.
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