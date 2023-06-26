"Всі рушниці можуть почати стріляти": Сотник оцінив ризик застосування ядерної зброї Путіним

Україну, яка вже другий рік живе в умовах повномасштабної війни з Росією, жожними ударами не залякати. Шантаж на Київ не діє.

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Олександр Сотник оцінив ризик застосування ядерної зброї Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот

Нещодавно президент США Джо Байден заявив про те, що він вірить у реальність застосування російським диктатором Путіним тактичної ядерної зброї. Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував слова глави Білого дому і оцінив ризики того, що господар Кремля дійсно натисне на "червону кнопку".

"Це дуже важлива заява (Байдена, - ред.), яка дещо змінює акценти. До недавнього часу вважалося, що всі (зокрема, і я), хто говорить про небезпеку і реальність застосування Путіним ядерної зброї – тактичної або, не дай Бог, стратегічної – алармісти і всепропальники. Однак ця позиція, найімовірніше, дає здатність бачити реальну картину"" - сказав Сотник в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Путін розуміє – у нього немає виходу, його може врятувати лише перебування при владі.

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"Зараз побудована ним вертикальна конструкція дуже сильно хитається, а удар по Криму може її перекинути. Тому, образно кажучи, всі рушниці на стінах можуть почати стріляти. Ось у чому найбільша небезпека", - вважає журналіст.

Однак, на думку Сотника, Україну, яка вже другий рік живе в умовах повномасштабної війни з Росією, жодними ударами не залякати.

"Шантаж на Київ не діє. Києву потрібно лише прийняти як даність наявність небезпеки і зафіксувати це. Слід бути готовими до того, що така загроза дійсно може бути", - додав він.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Нагадаємо, що Лукашенко похвалився, що в Білорусь привезли ядерну зброю від Путіна. Російський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна-агресор Росія почала постачати до Білорусі тактичну ядерну зброю.

Подоляк прокоментував ядерні загрози Лукашенка. Директор Білорусі Олександр Лукашенко намагається створити для агресора Росії можливості впливу на розв'язану проти України війну, вважає Михайло Подоляк.

Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Агресор Росія не передає білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

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