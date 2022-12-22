Залп десятками крилатих ракет: РФ ударить по Україні 22 або 23 грудня - джерело

На наступну добу після удару не виключається застосування ударних безпілотників РФ, попередили в розвідці.

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні / vpk.name

Росія найближчим часом готує новий масований ракетний обстріл України.

Не виключено, що удар по Україні може бути завдано 22 або 23 грудня. Про це пише Українська правда з посиланням на дані, отримані в розвідці

При цьому країна-агресор планує залучити до удару всі наявні в її збройних силах носії крилатих ракет з дальністю від 500 км і більше.

При цьому в розвідці не виключили, що окупанти можуть використовувати не менше чотирьох ракет "Іскандер", від восьми до 14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв РК "калібр" і до трьох літаків Ту-22М3.

Подробиці підготовки ракетного удару РФ

Всього планується випустити не менше 67 крилатих ракет. На наступну добу після удару не виключається застосування ударних безпілотників.

Також, за наявною інформацією, Севастопольський морський порт в окупованому Криму обмежив територію пересування будь-яких кораблів і літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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