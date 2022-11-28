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Завдають шкоду Україні: експерт пояснив, чому заборона УПЦ МП потрібна під час війни

28 листопада 2022, 12:25

"Кремлівське православ'я" в Україні вже давно не має нічого спільного з духовною діяльністю, вважає Олександр Кочетков.

УПЦ МП, Олександр Кочетков
Заборона УПЦ МП в умовах війни була б логічним кроком - Олександр Кочетков / Колаж УНІАН

Припинення діяльності УПЦ МП в Україні в умовах повномасштабної агресії було б абсолютно логічним і закономірним кроком. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Це - абсолютно логічний крок. Справа в тому, що у нас все йде по наростаючій - ми відрізаємо те, що пов'язує нас із Росією. Вірніше те, що допомагає їй атакувати і окупувати Україну. Це відбувається не миттєво, але поступово обрізаються економічні, політичні, духовні та інші зв'язки", - вважає Кочетков.

За його словами, останнім часом всі церкви Московського патріархату дуже інтегрувалися з владою у Москві.

"Я це називаю "кремлівським православ'ям", яке вже давно не має нічого спільного з духовною діяльністю. З одного боку, йде ідеологічне "накачування" вірян і перетворення їх на слухняне стадо, а з іншого - фінансова "годівниця" для збагачення керівництва таких організацій... Прибрати ідеологічний рупор, безсумнівно, потрібно. Мало того, у тій же УПЦ МП повно священиків, які абсолютно щиро несуть місію просування "русского мира". Вони в даному випадку є ворогами України, і тут абсолютно не важливо, помиляються вони або діють свідомо, тому як вони діють на шкоду Україні", - уточнив Кочетков.

Як повідомляв Главред, до Верховної Ради подали законопроект, згідно з яким в Україні хочуть припинити існування МП в Україні і розірвати з РПЦ договори оренди Києво-Печерської Лаври.

"Те, що в Лаврі антиукраїнське кремлівське гніздо, яке не має нічого спільного з релігією і церквою, було зрозуміло давно. У парламенті вже 8 місяців блокується створення ТСК по МП. Тому прийшов час припинити загравати з МП, тому що це ніяка не церква, а ідеологічна організація просування "русского мира" разом з колегами направили на уряд звернення з вимогою негайно розірвати оренду з МП, за якою Лавра використовується кремлівськими агентами", – написала нардеп Ірина Геращенко.

Крім того, 22 листопада працівники Служби безпеки України спільно з поліцією і Нацгвардією у вівторок, 22 Листопада, проводять обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві. Причину свого візиту до Лаври спецслужби пояснили протидією підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Заборона УПЦ МП в Україні - новини:

війна в Україні УПЦ МП Олександр Кочетков
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