Зафарбували, та вона проявилася: у Полтаві демонтували будівлю, лишивши стіну з іконою Божої Матері

У підрядників не піднялася рука знести стіну із намальованим на ній зображенням Богородиці.
У Полтаві під час демонтажу колишнього ринку "Великотирнівка" підрядник залишив одну стіну, на якій є зображення Божої Матері.
Колишній ринок знесли на 100%, проте там лишилася одна-єдина стіна зі священним образом. Про це повідомив житель Полтави, депутат Київської райради Вадим Сорока у Facebook.
Він зазначив, що на цьому місці планують зводити нові будинки. Але, за словами Сороки, у підрядника рука не піднялася знести стіну з образом Богородиці.
"Підрядник, який демонтував ринок, не зніс стіну, на якій написана ікона. Його слова: "Я і мої люди на це не наважимося!". Цікавий факт. Власник приміщення Максим перед тим, як його залишити, замалював ікону, щоб не було її видно, а вона все одно проявилася під впливом погоди, дощів", – написав Сорока.
При цьому у коментарях до публікації деякі користувачі стверджували, що раніше на цьому місці був храм. Інші ж висловлювали думку, що на місці демонтованої будівлі було б краще поставити капличку чи церкву.
Як пише місцеве інтернет-видання "Полтавщина", посилаючись на слова представників компанії-підрядника, власники вирішили зберегти святий образ. Вони збираються відділити зображення від стіни і законсервувати його. Надалі зображення Божої Матері можуть поєднати із навколишнім благоустроєм житлового комплексу.
Раніше повідомлялося, що у Катеріїнській церкві у Чернігові замироточили багато ікон. Ікона святого Меркурія Бригинського мироточить вже три місяці. Краплі миро з'явилися на Троїцько-Ільянській іконі та на іконі Віфлеємської Божої Матері. В єпархіальному управлінні з'явилося миро на іконі святого Антонія Печерського.
Нагадаємо, російські загарбники знищили в Ірпені на Київщині сотні Біблій. Частину з них спалили, ще частину просто порвали і розкидали.
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