У Чернігові замироточили ікони Вифлеємської Божої Матері та святого Антонія Печерського

Катеріїнська церква у Чернігові / сторінка храму в Facebook

У Катеріїнській церкві у Чернігові замироточили багато ікон. Ікона святого Меркурія Бригинського мироточить вже три місяці.Краплі миро з'явилися на Троїцько-Ільянській іконі та на іконі Віфлеємської Божої Матері. В єпархіальному управлінні з'явилося миро на іконі святого Антонія Печерського.

Журналіст Василь Чепурний на своїй сторінці у Facebook розповів про те, що це підтвердив настоятель храму, протоієрей Роман Кіник. Священик дивується, чому зараз стали про це говорити, ікона святого Меркурія Бригинського на його річці мироточить вже три місяці.

"А в Катерининській церкві замироточили багато ікон, що підтвердив настоятель храму, секретар єпархіального управління о.Роман Кіник. Щоправда, він дивується, чому зараз цьому надають такого виняткового значення, адже ікона св. Меркурія Бригинського на його раці мироточить уже три місяці", - пише журналіст.

Також він сказав, що краплі миру з'явилися на Троїцько-Іллінській іконі, на копії Дубенської ікони (причому навіть на літографії – на папері –така ікона є у вівтарі) і на іконі Віфлеємської Божої Матері, єдиній іконі, де Богородиця посміхається.

"Тому ці знаки слід розцінювати, як добрі знаки, як свідчення, що Бог з нами - каже отець Роман, який не покидає ані свого храму, ані своєї пастви", - написав Чепурний.

Крім того, в домовій церкві святого Феодосія Чернігівського, де ікона написані на звичайному ДСП, вони також мироточать. Миро з'явилося на іконі святого Антонія Печерського.

"Краплі пахучого мира виступили на очах і губах святого" - підкреслив отець Роман Кіник.