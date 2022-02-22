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Заберуть гроші й депортують: як заробітчанам не стати жертвою обману при пошуку роботи в Німеччині

22 лютого 2022, 05:05

Українці наївно вважають, що якщо заплатять посередникам, то зможуть обійти заборони і отримають роботу в Німеччині. За фактом, їм загрожують лише неприємності.

заробітчани
Заробітчани платять великі гроші посередникам, а от роботу отримують далеко не завжди / Фото Reuters

Легально влаштуватися на роботу в Німеччину майже неможливо, тому українці користуються послугами посередників, які обіцяють їм міфічні вакансії по відрядному листу або по візі Van der Elst. В результаті українські заробітчани ризикують, що у них заберуть все зароблене і депортують.

Експерт з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів виданню Obozrevatel, що українці можуть працювати в Німеччині лише на підставі німецької робочої візи. При цьому вони повинні мати диплом, підтверджений в Німеччині, і сертифікат, що підтверджує знання німецької мови.

"В Україні такий документ може видати, наприклад, Інститут Гете. Причому якщо ви, згідно диплому, юрист, то працювати зварювальником в цій країні ви не зможете. Лише за своєю професією", - зазначив Воскобойник.

При цьому українці наївно вважають, що якщо вони заплатять посередникам, то обов'язково зможуть обійти заборони та отримають роботу в Німеччині. За фактом, такі працівники нічим не захищені, їм можу не виплатити зарплату.

Воскобойник пояснив, в яких випадках варто насторожитися при спілкуванні з посередником, який обіцяє працевлаштування за кордоном.

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"Перша ознака того, що вас обманюють – якщо агентство просить гроші за працевлаштування. Роботодавці в Німеччині платять по 2-3 офіційні зарплати агентствам за те, що вони знайдуть їм працівника. А це немаленькі гроші. Наприклад, зарплата інженера в сфері авіації досягає 7-8 тисяч євро, значить агентство отримає за нього 16-25 тисяч євро", - пояснив експерт.

Робота в Німеччині згідно візі Van der Elst

Що стосується працевлаштування в Німеччину через Польщу за візою Van der Elst, то для цього потрібно спочатку відпрацювати три місяці в Польщі.

"Отримати цю візу дуже складно. Тому українцям пропонують працювати за відрядним листом (нібито польська фірма відправляє їх до Німеччини у відрядження, – ред.). Але все це лише до першої перевірки німецького міністерства праці. Коли такого працівника виявлять, у нього заберуть все зароблене і депортують з країни на кілька років", – попередив Воскобойник.

За його словами, в парламенті ще з 2019 року лежить законопроект №2365 Про захист трудових мігрантів і боротьбу з шахрайством при працевлаштуванні за кордоном. Документ забороняє брати гроші, гонорари, комісійні з клієнтів, які шукають роботу за кордоном. За порушення фірмі загрожує штраф у розмірі від 34 до 50 тисяч гривень. Однак законопроект за весь цей час пройшов лише перше читання.

Тим часом українці стають жертвами посередників, які обіцяють їм роботу в Німеччині. У підсумку українці влазять у борги, але обіцяне працевлаштування так і не отримують.

Як повідомляв Главред, за 10 місяців 2021 року виїхали з України і не повернулися понад 600 тисяч громадян. Цей показник є найвищим за останні 11 років.

Також ми писали, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплату.

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