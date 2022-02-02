За рік заробітчани підпільно перевели в Україну близько 7 млрд доларів

Скільки грошей перевели заробітчани в Україну / http://actual.today

В Україну в 2021 році трудові мігранти неформальними каналами перевели 6,89 млрд доларів. По офіційним каналм за минулий рік надійшло 8,13 млрд доларів, йдеться на сайті Нацбанку України.

Обсяг приватних грошових переказів в Україну за 2021 рік став рекордним - 15,03 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж за попередній рік (11,98 млрд доларів).

Згідно з даними НБУ, сума грошових переказів у грудні - 2021 склала 1,43 млрд доларів. Це другий найбільший місячний обсяг переказів за рік після вересня (1,49 млрд).

За офіційними каналами за минулий рік в країну надійшло переказів на суму 8,13 млрд доларів. З них через міжнародні платіжні системи - 3,16 млрд, через коррахунки банків – 936 млн, як оплата праці – 4,04 млрд доларів.

Через неформальні канали в Україну переведено 6,89 млрд доларів.

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Нагадаємо, раніше у Словаччині виявили тіло 28-річного українського заробітчанина Павла Куропася, який працював у Польщі. Правоохоронці говорять про самогубство, однак у справі багато неясностей.

Також раніше в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.

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