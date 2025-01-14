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Постачали на фронт браковані кулемети: ДБР оголосило підозру трьом посадовцям

Маріна Фурман
14 січня 2025, 14:26
341
Браковані кулемети під час бойового застосування не могли вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходили з ладу.
расследование
Державний бюджет зазнав чималих збитків / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео ДБР

Коротко:

  • Посадовець та керівники держпідприємства постачали військовим браковані кулемети
  • Державний бюджет зазнав збитків на понад 193 млн гривень
  • Фігурантам оголосили підозри

Державне бюро розслідувань викрило експосадовця Міністерства оборони України та двох керівників держпідприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети. Про це написали у пресслужбі ДБР.

У повідомленні йдеться, що за сприяння Міністерства оборони України, слідчі ДБР встановили, що посадовці мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів.

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Замість обіцяної якісної зброї вони провернули оборудку, внаслідок якої військовослужбовці отримали дешеві аналоги, які були не придатні для використання. Крім того, навіть неякісних кулеметів була поставлена лише частина від заявленої кількості.

"200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу, через руйнування частин та механізмів.", - пояснили у ДБР.

Слідчі підрахували та зазначили, що через такі схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 193 млн гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку.

Розслідування ДБР та СБУ - останні новини

Як писав Главред, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного посадовця Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

Згодом слідчі Державного бюро розслідувань викрили співробітника Миколаївського ТЦК та СП. Він брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних. Вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За це вони просили винагороду у розмірі 4-5 тисяч доларів.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресорці Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки і Національної поліції України.

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Що таке ДБР?

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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