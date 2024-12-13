"Не допомагай ворогу": СБУ запускає чат-бот "Спали ФСБешника"

Чат-бот створений у Telegram, бо цю соцмережу ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити українців до різних диверсій і терактів.

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СБУ запускає чат-бот / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Алгоритм повідомлень про спроби вербування

СБУ гарантує конфіденційність звернень

Служба безпеки України створила чат-бот, через який можна повідомляти про спроби окупантів завербувати українців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Чат-бот створений у Telegram, оскільки цю соцмережу ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити українців, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів автомобілів ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, різноманітних диверсій і терактів.

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"Якщо тобі чи твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування - одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!" - закликали в СБУ.

Для цього потрібно відкрити чат-бот і написати, який злочин росіяни пропонували скоїти, надати контакт, який хотів завербувати, та інші деталі, що допоможуть викрити ворожих агентів. Служба гарантує конфіденційність звернень.

Операції СБУ проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч з 5 на 6 грудня СБУ провела унікальну спецоперацію "Sea Baby" у Керченській протоці. Морські дрони відпрацювали по російських вертольотах, літаках і катерах.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня українські безпілотники завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглібськ"у Воронезькій області Росії. Атака була спрямована на склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також на місця зберігання авіаційного палива.

Також у ніч на 21 вересня дрони СБУ атакували склад із боєприпасами та ракетами у Тверській області РФ і аеродром "Шайковка". Унаслідок удару по 23-му арсеналу Міноборони РФ у Тверській області почалася детонація. На складі зберігалося озброєння для ракетних комплексів "Іскандер" і "Точка-У".

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Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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