УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Впродовж доби на Донбасі росіяни вбили шістьох мирних жителів - ОВА

23 червня 2022, 23:04

Наразі українська сторона не може встановити кількість жертв загарбників у Маріуполі та Волновасі.

війна на Донбасі
На Донбасі загинуло шість мирних жителів за день / Фото Reters

Протягом сьогоднішнього дня, 23 червня, від злочинних дій військ Росії в Донецькій області загинуло шестеро мирних жителів, повідомив в Telegram глава ОВВА Павло Кириленко.

"За 23 червня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донецької області: трьох в Пришибі, двох в Авдіївці і одного в Часовому Яру. Ще п'ятеро людей сьогодні отримали поранення", - розповів він.

Також Кириленко додав, що наразі українська сторона не може встановити кількість жертв загарбників у Маріуполі та Волновасі.

Раніше повідомлялося, що російські військові розтягують підбиту на фронті техніку на деталі. У результаті пошкоджені танки, бронетранспортери і бойові машини піхоти, які везуть в Росію для ремонту, після такої "подорожі" доїжджають абсолютним металобрухтом.

Нагадаємо, українські воїни знищили окупанта, який фактично "передбачив" свою смерть. Бійці ЗСУ ліквідували російського загарбника Дмитра Ломакіна, який у своїх соцмережах активно обіцяв "знищити нацизм".

Читайте також:

Дивіться Новини Донбасу онлайн:

війна в Україні Донецька ОДА
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:55

Військова розповіла, чи мають люди в мирних містах жити на "повну котушку"

23:39

Кулеба розповів про переломний момент на шляху до кандидатства в ЄС

23:34

НАЗК вводить санкції проти "путіністів" Кіркорова і Корольової

23:21

"Як же так, Боже": Леся Нікітюк повідомила трагічну новину

23:18

Найсмачніший і ніжний закусочний пиріг-равлик з лаваша: простий рецепт за 10 хвилинВідео

Реклама
23:10

Прикмети на 25 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

23:08

ЗСУ вийшли з оточення під Сєвєродонецьком: у МВС розкрили деталіВідео

23:04

Впродовж доби на Донбасі росіяни вбили шістьох мирних жителів - ОВА

22:57

MONATIK присвятив вірш війні в УкраїніВідео

22:43

Україну розжарить та засушить: синоптики назвали дату різкого потеплінняВідео

22:38

Від водоспадів до пивоварні: опубліковано розслідування про новий палац ПутінаВідео

22:16

Російський чоловік Надії Мейхер замовчує війну в Україні і працює в країні-агресорі

22:16

Чекали 120 днів та 30 років: Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

21:58

Смерть Юри Шатунова розбила серце Сердючці

21:56

У Байдена анонсували нове постачання в Україну потужних РСЗВ HIMARSВідео

21:43

Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС

21:35

"Ми з України": мережу підірвала нова патріотична пісня

21:29

У Держдумі істерять через постачання зброї ЗСУ: погрожують вдарити по посольству США в КиєвіВідео

21:13

Окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення" і забороняють залишати місто - розвідкаВідео

21:09

Як і де правильно обмінювати пошкоджені долари і євро під час війни - поради експертівВідео

Реклама
21:03

Остаточне рішення: Євробачення-2023 пройде не в Україні

20:55

"Вишки Бойка" палають у Чорному морі після потужного удару ЗСУ: нові знімкиВідео

20:55

Обличчя схоже на перекошену маску: Потап сильно змінився через хворобу

20:51

Потрапляє в зону дії "Гарпунів": Жданов заявив, що ЗСУ можуть знищити Чорноморський флот

20:42

На Скабєєву готувався замах - ЗМІ

20:27

Окупанти готують "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях: названо датуВідео

20:24

Переговори щодо статусу кандидата для України йдуть складніше, аніж очікувалося - журналістВідео

20:16

Україна отримає німецьку систему ППО IRIS-T SLS, якої ще немає на озброєнні в Бундесверу – посолВідео

19:55

Розвідка боєм окупантів зазнала краху: ЗСУ "покришили" ДРГ ворогаВідео

19:53

Страх та паніка: Подоляк заявив про можливість якнайшвидшого завершення війни

19:39

Казкове багатство і неймовірна удача: три знаки зодіаку в списках улюбленців фортуни до кінця літа 2022

19:36

Дуже вже Байден хоче Путіна покаратиПогляд

19:35

Ворога трощать з повітря: ЗСУ показали удари по окупантах з дронаВідео

19:32

Дизайн інтер'єру: названо головні помилки при покупці килима

19:28

"Страшна правда": в бою з окупантами загинув Народний герой України Андрій ВерхоглядВідео

19:23

Екіпаж мертвий, від авто лишилась "морда": на Харківщині окупанти наїхали на міну бійців "Кракена"ФотоВідео

19:00

Хапає ротом повітря: на відео потрапили останні секунди життя ШатуноваВідео

18:58

38 російських десантників зникли безвісти: окупанти невдало натрапили на українських танкістів

18:58

Провал штурму РФ під Лисичанськом: ЗСУ відбили атаку, ворог відступив з втратамиВідео

18:50

"Я вже на останньому подиху, як мені здається": Бред Пітт залишає акторську кар'єру

Реклама
18:38

Гороскоп на завтра 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

18:33

Як прискорити дозрівання болгарського перцю та отримати шикарний урожай: простий і ефективний спосібВідео

18:32

Орбакайте покинула Росію і показала підрослу внучку Пугачової

18:23

ЗСУ вдарили з повітря по командно-спостережному пункту і скупченню техніки РФ на ХерсонщиніВідео

18:21

Гайдай не виключив відхід ЗСУ на Луганщині та назвав причинуВідео

18:17

Як раніше не буде: призов торкнеться юнаків, які вступають до вишів - ЗеленськийВідео

18:16

Як стильно носити і зав'язувати хустку в 2022 році - приголомшливі ідеї для кожного

17:44

Пів країни заллє дощами: синоптики попередили про град і шквали в УкраїніВідео

17:29

У Британії дали тривожний прогноз: Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в УкраїніВідео

16:57

Білорусь може дати РФ зброю і техніку для атаки на Україну - ГенштабВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти