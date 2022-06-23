Впродовж доби на Донбасі росіяни вбили шістьох мирних жителів - ОВА

На Донбасі загинуло шість мирних жителів за день / Фото Reters

Протягом сьогоднішнього дня, 23 червня, від злочинних дій військ Росії в Донецькій області загинуло шестеро мирних жителів, повідомив в Telegram глава ОВВА Павло Кириленко.

"За 23 червня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донецької області: трьох в Пришибі, двох в Авдіївці і одного в Часовому Яру. Ще п'ятеро людей сьогодні отримали поранення", - розповів він.

Також Кириленко додав, що наразі українська сторона не може встановити кількість жертв загарбників у Маріуполі та Волновасі.

Раніше повідомлялося, що російські військові розтягують підбиту на фронті техніку на деталі. У результаті пошкоджені танки, бронетранспортери і бойові машини піхоти, які везуть в Росію для ремонту, після такої "подорожі" доїжджають абсолютним металобрухтом.

Нагадаємо, українські воїни знищили окупанта, який фактично "передбачив" свою смерть. Бійці ЗСУ ліквідували російського загарбника Дмитра Ломакіна, який у своїх соцмережах активно обіцяв "знищити нацизм".

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