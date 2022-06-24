Битва за Донбас - останній ривок окупантів: Жданов повідав, що буде після боїв за Луганщину

Жданов повідав, що буде після боїв за Луганщину / Telegram-канали президента України / Zsuwar

У разі, якщо російські окупанти не зможуть домогтися явного успіху на Луганщині, то їм не уникнути оперативної паузи. Про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав відомий військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Битва за Луганщину є останнім ривком військ окупантів, каже він.

"У них просто не залишилося зараз резервів, які вийде відразу кинути в бої", – сказав Жданов.

Крім того, каже фахівець, вже скоро Кремль може збільшити число ракетних ударів по Україні ‒ причому по всій території.

"Росія буде намагатися наносити по нас якомога більше ракетних ударів, по різних містах України", - говорить Жданов.

На його думку, Путін і його поплічники будуть мстити за те, що Україні надали статус країни-кандидата в члени Євросоюзу (23 червня), і захочуть зіпсує святкування Дня Конституції (28 червня).

"Теж політичне свято для України і дуже болюче для Путіна", – підсумував експерт.

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Нагадаємо, за словами ексначальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, існує сценарій, за яким Захід оперативно надасть Україні серйозну військову допомогу.

Тоді військовий потенціал нашої армії перевищить можливості РФ і ЗСУ перейдуть у серйозний наступ. В таких умовах Москва може піти на значні поступки.

Раніше повідомлялося, що російські війська зібрали всі резерви в живій силі і техніці, щоб захопити Сєвєродонецьк. Кремлю довелося перекидати війська з нещодавно окупованих територій.

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