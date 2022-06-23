Все одно хочуть захопити всю Україну: Росія після захоплення Донбасу знову рушить на Київ – Жданов

Росія після захоплення Донбасу знову рушить на Київ – Жданов/ Reuters, Главред

Захоплення території Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних межах – це лише проміжна мета російського диктатора Володимира Путіна. Росія все одно не відмовилася від ідеї захопити всю Україну, і план країни-агресорки розділений на підетапи.

Наскоком захопити всю Україну не вдалося. Тому РФ зараз реалізовує один із пунктів свого плану, але пізніше може повернутися до втілення у життя усіх інших. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Новинам Донбасу".

За словами Жданова, РФ після досягнення однієї своєї мети може затихнути на якийсь час, щоб накопичити резерви, а потім відновить наступ.

"Вони диференціювали завдання, розбили його на підетапи. Це черговий підетап. Подальший наступ буде не одразу, а через якийсь час. Зараз їм потрібно накопичити резерви. Напрямок буде Запоріжжя та Дніпро", – припустив військовий експерт.

За прогнозом Жданова, якщо російським загарбникам вдасться вийти до річки, то далі вони можуть повернути на північ і рухатися у бік Києва вздовж річки.

Проте для втілення у життя такого об’ємного плану країні-агресорці потрібно мати достатньо військ, яких на сьогодні вона не має.

"Це стратегічний план. Його можна здійснити тільки за наявності відповідного угруповання військ. Такого в РФ на сьогодні немає", – каже експерт.

Нагадаємо, за словами ексначальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, існує сценарій, за яким Захід оперативно надасть Україні серйозну військову допомогу. Тоді військовий потенціал нашої армії перевищить можливості РФ, і ЗСУ перейдуть у серйозний наступ. В таких умовах Москва може піти на значні поступки.

Раніше повідомлялося, що російські війська зібрали всі резерви в живій силі та техніці, щоб захопити Сєвєродонецьк. "Підмога" прибула навіть із новоокупованих територій.

Читайте також: