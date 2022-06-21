Окупанти розбирають танки і міняють запчастини на алкоголь – розвідка/ Макс Левин, Reuters

Російські військові розтягують підбиту на фронті техніку на деталі. У результаті пошкоджені танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти, які везуть в Росію для ремонту, після такої "подорожі" доїжджають абсолютним металобрухтом.

Після такого "хазяйнування" окупантів їхня техніка взагалі не підлягає ремонту. Про це розповідає Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому вкрадені запчастини від військової техніки загарбники обмінюють на алкоголь.

"Доблесні" російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь", – зазначають у розвідці.

Через величезні масштаби розкрадань і те, що підрозділи російських військ уже перебувають на критичному рівні через недостатнє оснащення технікою, командувач військами південного військового округу РФ наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки.

Також окупанти уже схаменулися і збираються подвоїти охорону ешелонів, які везуть пошкоджену техніку до ремонтних підрозділів, щоб її важче було розкрадати по дорозі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині після боїв під Ізюмом близько 200 російських загарбників втекли з російського війська і переховуються від своїх командирів у лісі – не хочуть повертатися на фронт.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

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