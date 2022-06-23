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На Донеччині українська авіація покришила позиції окупантів та укріпрайон

23 червня 2022, 10:23

По ворожим позиціям відкрили вогонь ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м.

пилот, крылатая ракета
Українська авіація накрила вогнем позиції ворога на Донеччині / СБУ, Воздушные силы ВСУ

Українські пілоти покришили позиції ворога на Донеччині. Авіударами було знищено один укріпрайон окупантів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

По позиціям ротно-тактичної групи окупантів вдарили ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м.

У Повітряних силах закликають не чіпати вибухонебезпечні предмети. Так, наприклад, у Вінницькій області лісничі знайшли російську крилату ракету "Калібр". Її збили українські військові.

"Бойова частина ракети ціла, а значить – "Калібр" був збитий зенітною ракетою на шляху до цілі. Нагадуємо, що уламки ракет чи інших боєприпасів надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів. При їх виявленні одразу сповіщайте органи влади, поліцію чи військових", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, ЗСУ відбили наступ окупантів у кількох місцях на трьох напрямках фронту – Слов'янському, Бахмутському та Новопавлівському. У той же час зараз точаться бої поблизу Краснопілля, у Сєвєродонецьку та Тошківці. Також ворог веде штурм у районі Врубівки.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу повинні надати українській армії більше важкого озброєння для протистояння Росії. При цьому всі держави повинні бути готові допомагати Україні тривалий час.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення
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