Українські воїни знищили окупанта, який "напророкував" свою смерть/ Twitter Анатолий Штефан

Бійці Збройних сил України ліквідували російського загарбника Дмитра Ломакіна, який у своїх соцмережах активно обіцяв "знищити нацизм".

Про це повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан на своїй сторінці у Twitter. Також він оприлюднив фото загиблого окупанта і скріншот однієї із публікацій Ломакіна у соціальних мережах.

Загарбник у публікації, яку оприлюднив Штефан, лаконічно написав "нацизм буде знищено".

І хоча росіянин у своїх поглядах притримувався стилю методичок Кремля, виходить, що він сам напророкував собі смерть. Його слова виявилися пророчими, адже злочинні дії армії РФ в Україні міжнародна спільнота визнає геноцидом українського народу.

ЗСУ знищили окупанта Дмитра Ломакіна/ Twitter Анатолий Штефан

Раніше повідомлялося, що на Харківщині після боїв під Ізюмом близько 200 російських загарбників втекли з російського війська і переховуються від своїх командирів у лісі – не хочуть повертатися на фронт.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

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