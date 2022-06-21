Українські воїни знищили окупанта, який "напророкував" свою смерть

Загарбник у соцмережах активно закликав нищити нацизм.
Бійці Збройних сил України ліквідували російського загарбника Дмитра Ломакіна, який у своїх соцмережах активно обіцяв "знищити нацизм".
Про це повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан на своїй сторінці у Twitter. Також він оприлюднив фото загиблого окупанта і скріншот однієї із публікацій Ломакіна у соціальних мережах.
Загарбник у публікації, яку оприлюднив Штефан, лаконічно написав "нацизм буде знищено".
І хоча росіянин у своїх поглядах притримувався стилю методичок Кремля, виходить, що він сам напророкував собі смерть. Його слова виявилися пророчими, адже злочинні дії армії РФ в Україні міжнародна спільнота визнає геноцидом українського народу.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині після боїв під Ізюмом близько 200 російських загарбників втекли з російського війська і переховуються від своїх командирів у лісі – не хочуть повертатися на фронт.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".
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