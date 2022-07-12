За один день ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів російських окупантів

ЗСУ знищили за день 6 складів російських окупантів / Фото УНІАН

У понеділок, 11 липня, Збройні Сили України знищили шість російських складів з боєприпасами. Також захисники України накрили вогнем кілька командних пунктів російських загарбників на півдні країни.

Як повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, ЗСУ провели успішну демілітаризацію російських окупантів у таких населених пунктах:

Луганськ. Мінус склад з боєкомплектом;

Таврійськ, Херсон. Мінус командний пункт і склад з боєкомплектом;

Токмак, Запоріжжя. Склад з боєкомплектом;

Херсон. Мінус склад з боєкомплектом або командним пунктом (уточнюється);

Чорнобаївка (район). Мінус склад з боєкомплектом;

Нова Каховка. Мінус склад з боєкомплектом.

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Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська продовжують стикатися з дезертирством і нестачею особового складу для війни проти України. Разом з тим партизани в тимчасово захоплених містах влаштували "полювання" на окупантів та їхніх поплічників. Це заважає планам Кремля зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями.

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