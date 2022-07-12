За один день ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів російських окупантів

ЗСУ провели успішну демілітаризацію російських окупантів у Луганську, Херсоні, Таврійську, Токмаку, Новій Каховці та в районі Чорнобаївки.
У понеділок, 11 липня, Збройні Сили України знищили шість російських складів з боєприпасами. Також захисники України накрили вогнем кілька командних пунктів російських загарбників на півдні країни.
Як повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, ЗСУ провели успішну демілітаризацію російських окупантів у таких населених пунктах:
- Луганськ. Мінус склад з боєкомплектом;
- Таврійськ, Херсон. Мінус командний пункт і склад з боєкомплектом;
- Токмак, Запоріжжя. Склад з боєкомплектом;
- Херсон. Мінус склад з боєкомплектом або командним пунктом (уточнюється);
- Чорнобаївка (район). Мінус склад з боєкомплектом;
- Нова Каховка. Мінус склад з боєкомплектом.
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Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська продовжують стикатися з дезертирством і нестачею особового складу для війни проти України. Разом з тим партизани в тимчасово захоплених містах влаштували "полювання" на окупантів та їхніх поплічників. Це заважає планам Кремля зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями.
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Автор: Анна Багренко