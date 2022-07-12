Ракетний удар по Миколаєву: під ранок у місті пролунало близько 30 вибухів

Очевидці повідомляють, що вибухи було чутно у всіх районах міста.
Рано вранці у вівторок, 12 липня, окупанти вдарили ракетами по Миколаєву. За словами очевидців, прогриміло близько 30 вибухів, які були чутні у всіх районах міста.
З 4:04 в Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Мер Олександр Сєнкевич вже о 4:15 підтвердив у Telegram вибухи і закликав громадян залишатися в укриттях.
""В Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!",- написав Сенкевич.
Очевидці повідомляють, що вибухи було чутно у всіх районах міста. Також повідомляється про роботу системи української ППО.
Нагадаємо, 9 липня російські окупанти вдарили по Донецькій області з реактивних систем залпового вогню"Ураган". Внаслідок цього в місті Часів Яр була зруйновано багатоповерхівку, а під її завалами опинилися щонайменше три десятки людей, зокрема і 9-річна дитина.
Інші новини:
- Білорусь найближчим часом може обстріляти ракетами Україну-ЗМІ
- Україні треба дозволити лупити по військових об'єктах на території РФ - радник Конгресу США
- Високоточно вдарили по ЗСУ: в РФ військовий пропагандист видав цинічний фейк про удар по Часовому Яру