Ракетний удар по Миколаєву: під ранок у місті пролунало близько 30 вибухів

Вибухи в Миколаєві / Фото novosti_nikolaeva

Рано вранці у вівторок, 12 липня, окупанти вдарили ракетами по Миколаєву. За словами очевидців, прогриміло близько 30 вибухів, які були чутні у всіх районах міста.

З 4:04 в Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Мер Олександр Сєнкевич вже о 4:15 підтвердив у Telegram вибухи і закликав громадян залишатися в укриттях.

""В Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!",- написав Сенкевич.

Очевидці повідомляють, що вибухи було чутно у всіх районах міста. Також повідомляється про роботу системи української ППО.

Ракетного удару по Миколаєву 12 липня окупанти завдали рано вранці, над містом - дим / Фото novosti_nikolaeva

Нагадаємо, 9 липня російські окупанти вдарили по Донецькій області з реактивних систем залпового вогню"Ураган". Внаслідок цього в місті Часів Яр була зруйновано багатоповерхівку, а під її завалами опинилися щонайменше три десятки людей, зокрема і 9-річна дитина.

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