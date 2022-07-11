"Вони дуже бояться": HIMARS відігнали росіян від лінії фронту - Арестович

Арестових повідав про успіхи ЗСУ / колаж УНІАН

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS відігнали росіян від лінії фронту на 30 км, розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

За його інформацією, росіяни почали формувати угруповання на великій відстані.

"Весела групка у них під Михайлівкою, це сильно південніше Василівки по дорозі на Мелітополь. Чому там? Вони дуже бояться та відійшли", - сказав Арестович.

Він також додав, що загарбників лякають передані США реактивні системи залпового вогню.

"З'явилися HIMARS й відразу всі угруповання почали формуватися дуже далеко... кілометрів на 30 далі від фронту", - сказав він.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).

Він розповів, що Бугай, залишивши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

Також повідомлялося, в Україні був знищений пілот російського вертольоту Ка-52 капітан Кусов Костянтин. Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, російський пілот брав участь у бойових діях у Чечні та Сирії.

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