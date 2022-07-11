"Вони дуже бояться": HIMARS відігнали росіян від лінії фронту - Арестович

Загарбників лякають передані США реактивні системи залпового вогню, зазначив радник ОП.
Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS відігнали росіян від лінії фронту на 30 км, розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.
За його інформацією, росіяни почали формувати угруповання на великій відстані.
"Весела групка у них під Михайлівкою, це сильно південніше Василівки по дорозі на Мелітополь. Чому там? Вони дуже бояться та відійшли", - сказав Арестович.
Він також додав, що загарбників лякають передані США реактивні системи залпового вогню.
"З'явилися HIMARS й відразу всі угруповання почали формуватися дуже далеко... кілометрів на 30 далі від фронту", - сказав він.
Успіхи ЗСУ на фронті
Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).
Він розповів, що Бугай, залишивши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.
Також повідомлялося, в Україні був знищений пілот російського вертольоту Ка-52 капітан Кусов Костянтин. Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, російський пілот брав участь у бойових діях у Чечні та Сирії.
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