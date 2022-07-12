Партизани влаштували "полювання" на колаборантів і окупантів, в армії РФ - масове дезертирство - ISW

Військові РФ відмовляються брати участь у бойових діях в Україні / Фото УНІАН

Російські окупаційні війська продовжують стикатися з дезертирством і нестачею особового складу для війни проти України. Разом з тим партизани в тимчасово захоплених містах влаштували "полювання" на окупантів та їхніх поплічників. Це заважає планам Кремля зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями.

Як пишуть аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на проросійський Telegram-канал "Москва зовет", 300 військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії РФ відмовилися брати участь у бойових діях.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв, що 205-а окрема мотострілецька бригада (базується в Будьонівську Ставропольського краю) ще 3 березня була перекинута в Маріуполь і Запорізьку область.

"У російських військах почастішали випадки непокори і дезертирства", – зазначають в ISW.

Тим часом 10 і 11 липня українські партизани продовжили переслідувати окупантів і колаборантів. Український центр опору і російські Telegram-канали підтвердили, що невідомі вбили призначеного Росією "главу" Великого Бурлука (північний схід Харківської області) Євгена Юнакова, заклавши вибуховий пристрій в його авто.

Напад стався всього через чотири дні після того, як російська "влада" оголосила про створення так званої адміністрації в окупованих населених пунктах Харківської області.

Пропагандистський блогер Юрій Котьонок заявив, що невідомі (імовірно, українські партизани) намагалися вбити призначеного Росією "главу військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо, заклавши саморобний вибуховий пристрій біля його під'їзду.

11 липня російські ЗМІ повідомили, що було скоєно замах на "главу" Мелітопольського району Андрія Сігуту.

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Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Херсоні місцеві партизани передали новий полум'яний "привіт" херсонським колаборантам. В межах міста вони масово розклеїли листівки з фотографіями поплічників російських окупантів зі словами "Готуйтеся!".

Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив окупантів, що від потужних ударів воїнів ЗСУ їм сховатися не вдасться, і у Херсоні горітиме ще більше складів з боєприпасами і ворожих командних пунктів.

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