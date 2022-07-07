ЗСУ знищили чотири військові склади РФ з паливом та боєприпасами на Миколаївщині та Херсонщині

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади РФ / Фото УНІАН

Упродовж доби 6 липня Збройні сили України знищили чотири військові склади на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Також ворог втратив багато живої сили й техніки.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, обстановка залишається напруженою, її розвиток і динаміка - під контролем сил оборони.

Противник продовжує тактику авіаційних і ракетних ударів. Вчора ввечері під час повітряного бою російський винищувач здійснив пуски двох крилатих ракет "повітря-повітря" по українських літаках.

"Наші літаки не постраждали, а російський Су-35 був змушений залишити зону чергування в повітрі й ретируватися", - йдеться у повідомленні.

З реактивної системи залпового вогню Град та артилерії 122-го калібру окупанти обстріляли село Лимани Миколаївської області, внаслідок чого пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. Постраждалих немає.

В обстріляному опівдні Широківському товаристві, де ворог пошкодив півтора десятка панелей сонячної електростанції, поранений один українець.

У районі Добрянки диверсійно-розвідувальна група до 10 осіб вранці зробила спробу проходу в тил підрозділів ЗСУ. Втрати окупантів: 5 осіб убитими і 1 - поранений. Ворог відійшов назад.

У другій половині дня 6 липня противник здійснив спробу штурмових дій у напрямку Миролюбівки. Удачі не мав і відступив.

Українські ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи атакували опорний пункт, місця зосередження і склади противника як у Миколаївській, так і в Херсонській областях. Підтверджені втрати противника складають: 38 окупантів, 1 танк Т-62, 2 мінометних комплекси 120-го калібру "Сани", 2 одиниці броньованої та 4 - автомобільної техніки, а також 3 склади боєприпасів на Миколаєвщині та 1 склад паливно-мастильних матеріалів в Херсоні.

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Як повідомляв Главред, 6 липня на окупованих територіях Донбасу та Харківської області горіли склади з боєприпасами російських загарбників. Вибухи з подальшим горінням сталися в Макіївці Донецької області та Великому Бурлуці Харківської області.

У ніч на 5 липня українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів у Кадіївці Луганської області.

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