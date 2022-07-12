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В Україні ліквідували російського полковника, який командував бригадою морпіхів ЧФ РФ

12 липня 2022, 07:59

Датою загибелі Сергія Кенса називають 10 липня. Обставини ліквідації російського окупанта не озвучуються. Відомо, що його не довезли до госпіталю.

Сергій Кенс
Сергій Кенс ліквідований ЗСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Про загибель окупанта повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Командир 810-ї окремої бригади морської піхоти полковник Кенс Сергій здійснив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - написав він у Twitter.

Telegram-канал Кримський вітер називає датою загибелі Кенса 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

Журналіст Роман Цимбалюк писав, що Кенс загинув внаслідок удару по пунктах управління і складах ЗС РФ в Херсонській області.

З 2019 по 2021 рік Сергій Кенс командував 810-ю окремою гвардійською ордена Жукова бригадою морської піхоти імені 60-річчя Утворення СРСР, яка перебувала в Севастополі.

Остання посада, яку обіймав Кенс – начальник штабу-заступник командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ, яка розташована у Волгограді.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ також підтвердило ліквідацію Кенса. Також на війні в Україні були ліквідовані:

  • заступник з тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов;
  • начальник штабу-заступник командира загону 16-ї окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович.
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Фото facebook.com/AFUStratCom

Як повідомляв Главред, в Мелітополі був ліквідований російський підполковник Роман Іголкін. Його "денацифікували і демілітаризували" 3 липня.

Також в Україні ліквідовано контрактника російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну та українців.

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