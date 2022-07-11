"Відплата поруч": у Новій Каховці ЗСУ розгромили ворожий склад боєприпасів

На момент удару по російській базі в Новій Каховці, там знаходився великий автопарк техніки.
На Херсонщині у Новій Каховці військовослужбовці України знищили склад боєприпасів росіян, йдеться в Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Нова Каховка прямо зараз. До речі, коли ми говоримо, маріупольці - евакуюйтеся, то це щоб жителі поруч зі складами БК не потрапили під такий самий салют. Тому що відплата вже поруч", - написав він.
Також за інформацією джерел Інсайдер UA, на момент удару по російській базі в Новій Каховці, там знаходився великий автопарк техніки - в тому числі, не менше 50 бензовозів. Також підтверджено наявність більш ніж 200 ракет для РСЗВ "Смерч".
Успіхи ЗСУ на фронті
Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).
Він каже, що Бугай, залишивши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.
Також повідомлялося, в Україні був знищений пілот російського вертольота Ка-52 капітан Кусов Костянтин. Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, російський пілот брав участь у бойових діях у Чечні та Сирії.
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