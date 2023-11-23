За хвилину - 90 осіб: окупанти скаржаться на потужні удари "артою" та FPV-дронами ЗСУ на лівому березі

Разом з тим, російські пропагандисти стверджують, що у РФ лівобережжя "під контролем".

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РФ зазначає, що Україна ефективно використовує дрони / Колаж Главреда. Фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Російські окупанти у своїх пабліках продовжують скиглення з приводу боїв на лівобережжі Херсонської області. Серед переваг ЗСУ на зазначеній ділянці фронту називають роботу розвідки і FPV-дронів. У самих же росіян не вистачає засобів зв'язку, через що сили РФ страждають від "дружнього вогню".

За словами "воєнкорів", листування яких опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, недолік технічних засобів розвідки змушує росіян "штурмувати (позиції ЗСУ - Главред) наосліп і, як правило, з розвідкою боєм".

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Водночас лави росіян "гасять" FPV-дрони і українська артилерія, коректована аеророзвідкою.

"Дружній вогонь" має практично постійний характер. Відсутність зв'язку з сусідами по кущах не дає можливості грамотно працювати. А отримати кулеметну чергу зі 100 патронів можна за 5 секунд", - скаржаться воєнкори.

Окремо росіяни розкрили наслідки нещодавнього удару HIMARS по місцю скупчення ЗС РФ у Гладківці.

"Не вистачає командирів, які здатні брати на себе відповідальність. Саме тому виникають інциденти з колонами серед білого дня в Гладківці, коли противник змалював і *банув HIMARS - і за хвилину загинуло 90 осіб",- скиглять російські загарбники.

Бої за південь

ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, тепер атакуючи позиції росіян не тільки біля Кринків, а й поблизу інших населених пунктів. Аналітики не можуть підтвердити російські "вкиди" про контратаки самих росіян.

Вогневий контроль над частиною лівобережжя Дніпра в Херсонській області забезпечують мінометами, артилерією та авіацією. На думку експерта Олександра Коваленка, наразі українські військові створюють "буфер безпеки" для Херсона і всього правобережжя.

У самих росіян там великі втрати. Не так давно російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих у район Кринків. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто покинули ключові позиції і втекли.

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