Ніякого прориву поки немає: експерт озвучив реалістичний прогноз по боях на півдні

Наразі українські військові створюють "буфер безпеки" для Херсона і всього правобережжя.

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Експерт радить не поспішати з гучними висновками щодо наступу ЗСУ на лівому березі / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада

Російські окупанти не залишають плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Командування ЗС РФ сформувало тактичні групи у кількості близько двох бригад, які повинні протидіяти просуванню ЗСУ на півдні, зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Діють ці групи в районі Козачих Лагерів і Кринків, пише Коваленко в Telegram.

При цьому українські військові перерізали дорогу "першого рубежу" від Олешок до Нової Каховки, що ускладнило становище окупантів і підв'язало їх до траси 2206.

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"Глибина сковування - це 3-5 км територій, контрольованих окупантами", - уточнив Коваленко.

Основні сили російських десантників, додав Коваленко, поки в очікуванні.

При цьому експерт зазначив, що сковування сил противника на лівому березі вимагала від ЗСУ року роботи, тому просування на цій ділянці буде важким і, найімовірніше, повільним.

Наразі українські захисники створюють "буфер безпеки" для правого берега Дніпра, тим самим відкидаючи ворога все далі від позицій, які дозволяли тероризувати Херсон й околиці.

Бої за південь

Згідно зі зведенням Генштабу, ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області і б'ються там з ворожими силами.

За словами представниці ОК "Південь " Наталії Гуменюк, підрозділи армії України в Херсонській області відсунули окупаційні війська агресора Росії від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів і продовжують закріплюватися на лівобережжі.

Однак, у відповідь на наступальні дії ЗСУ, Росія перекидає на південь більше військ. Новоприбулі загарбники розташовуються на узбережжі Азовського моря і Молочного лиману, де у окупантів розміщені тренувальні бази.

Разом з тим, у росіян там великі втрати. Нещодавно російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих у район Кринків. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто покинули ключові позиції і втекли.

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