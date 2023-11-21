УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ніякого прориву поки немає: експерт озвучив реалістичний прогноз по боях на півдні

Яна Ставська
21 листопада 2023, 05:28
Наразі українські військові створюють "буфер безпеки" для Херсона і всього правобережжя.
Ніякого прориву поки немає: експерт озвучив реалістичний прогноз по боях на півдні
Експерт радить не поспішати з гучними висновками щодо наступу ЗСУ на лівому березі / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада

Російські окупанти не залишають плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Командування ЗС РФ сформувало тактичні групи у кількості близько двох бригад, які повинні протидіяти просуванню ЗСУ на півдні, зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Діють ці групи в районі Козачих Лагерів і Кринків, пише Коваленко в Telegram.

При цьому українські військові перерізали дорогу "першого рубежу" від Олешок до Нової Каховки, що ускладнило становище окупантів і підв'язало їх до траси 2206.

відео дня

"Глибина сковування - це 3-5 км територій, контрольованих окупантами", - уточнив Коваленко.

Основні сили російських десантників, додав Коваленко, поки в очікуванні.

При цьому експерт зазначив, що сковування сил противника на лівому березі вимагала від ЗСУ року роботи, тому просування на цій ділянці буде важким і, найімовірніше, повільним.

Наразі українські захисники створюють "буфер безпеки" для правого берега Дніпра, тим самим відкидаючи ворога все далі від позицій, які дозволяли тероризувати Херсон й околиці.

Бої за південь

Згідно зі зведенням Генштабу, ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області і б'ються там з ворожими силами.

За словами представниці ОК "Південь " Наталії Гуменюк, підрозділи армії України в Херсонській області відсунули окупаційні війська агресора Росії від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів і продовжують закріплюватися на лівобережжі.

Однак, у відповідь на наступальні дії ЗСУ, Росія перекидає на південь більше військ. Новоприбулі загарбники розташовуються на узбережжі Азовського моря і Молочного лиману, де у окупантів розміщені тренувальні бази.

Разом з тим, у росіян там великі втрати. Нещодавно російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих у район Кринків. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто покинули ключові позиції і втекли.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У України є 4 місяці для підготовки до того, що станеться після виборів в РФ - Данілов

У України є 4 місяці для підготовки до того, що станеться після виборів в РФ - Данілов

00:21 Україна
ЗСУ готові до боїв і будуть тиснути: у Пентагоні спрогнозували зимову тактику

ЗСУ готові до боїв і будуть тиснути: у Пентагоні спрогнозували зимову тактику

23:07 Світ
Бої за Куп'янськ: окупанти намагаються захопити нові позиції - ЗСУ

Бої за Куп'янськ: окупанти намагаються захопити нові позиції - ЗСУ

22:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

05:28

Ніякого прориву поки немає: експерт озвучив реалістичний прогноз по боях на півдні

04:30

5 способів, як прибрати запах із взуття: ідеальний результат з підручними засобами

03:55

Це зіпсує ваші страви і консервацію: як визначити неякісну сільВідео

03:15

Дехто любить гарячіше: Леся Нікітюк "дала джазу" в образі Мерлін Монро

02:42

В лоток чи барабан: як і коли правильно додавати кондиціонер в пралку

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
02:15

"Потрібно дресирувати": кінолог розповів найпоширеніші помилки у вихованні цуценят

01:37

Відбір на Євро-2024: Україна та Італія зіграли в нічию

01:30

Як утеплити балкон за копійки: досвідчені майстри підказали геніальний фокус

00:28

Загадка розкрита: як Павло Зібров виглядає без вусів

Реклама
00:21

У України є 4 місяці для підготовки до того, що станеться після виборів в РФ - Данілов

20 листопада, понеділок
23:07

ЗСУ готові до боїв і будуть тиснути: у Пентагоні спрогнозували зимову тактику

22:38

Бої за Куп'янськ: окупанти намагаються захопити нові позиції - ЗСУ

22:10

У Нідерландах побили пивною пляшкою фаната Путіна – лідера проросійської партії

21:52

Чи можна їсти вуглеводи ввечері: тренерка ошелешила помилкою, яку роблять усіВідео

21:50

Окупанти стягнули резерви і наступають на Бахмутському напрямку

21:27

Військовий може оскаржити рішення ВЛК: як це зробити

20:59

"У росіян захисту майже нема": ЗСУ луплять по ворогу новим типом озброєння

20:50

Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ – The Hill

20:49

"США не можуть дозволити Україні програти війну": деталі допомоги від Пентагону

20:37

Кіт готується до смерті, якщо робить це

Реклама
20:10

Дуже смачна закуска, яку зметуть першою зі столу: потрясний рецепт з 1 баночкиВідео

19:59

ЗСУ "перемелюють" окупантів на Лівобережжі: за місяць знищили тисячі росіян

19:53

"Буде більше артилерії, снарядів": Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США

19:36

Сніг, ожеледиця і мороз: температура повітря в Україні опуститься до -6

19:10

В чому Україна і Аргентина з її новим президентом дуже схожі?Погляд

18:59

Кадиров, заїкаючись, ганив Путіна під час наради у КремліВідео

18:51

"РФ нападе знову": Дуда дав тривожний прогноз і попередив про нову війну

18:40

Співачка Адель офіційно вийшла заміж вдруге

18:26

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США: що буде далі

18:04

США пообіцяли Україні подальшу поставку зброї з деяким застереженням - WP

17:53

Взяли плацдарм на Лівобережжі та вибивають тили окупантів: у ЗСУ розкрили деталі

17:22

Там трирівневий захист: скільки енергооб'єктів витримають влучання ракет

17:17

ЗСУ контролюють весь лівий берег Дніпра, РФ не здатна їх "скинути" - експерт

17:06

"Тут усі розмовляють російською": на Одещині спалахнув мовний скандалВідео

17:02

Тіна Кароль розійшлася з бойфрендом, який поїхав в РФ - ЗМІ

16:49

ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність", – Федоров

16:34

В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації: кого стосуватиметься

16:20

Що потрібно віддати 22 листопада, щоб прийшло щастя: прикмети і заборони дня

16:15

Загадка для найуважніших: потрібно знайти голуба на вулиці міста за 8 секунд

15:58

Помер учасник шоу Голос країни-11 Володимир КаверінВідео

Реклама
15:53

62 млн поклали у кишеню: керівництво Держспецзв'язку викрили у розкраданні бюджетних коштів

15:53

Складна ціль для РФ: Київ прикривають три радіуси ППО – Politico

15:42

ЗСУ вдарили по двох російських літаках Ан-2 на Херсонщині: деталіВідео

15:39

Як заточити тертку до магазинної гостроти звичайної чашкою

15:33

Король новорічного столу, і навіть варити нічого не треба: рецепт шикарного салату МексикаВідео

15:27

Готуємось до Щедрого вечора: коли у 2024 щедрувати та посівати, дати та прикмети на свято

15:26

У ЗСУ мобілізуватимуть через Work.ua: кого це торкнеться

15:13

300 ударних дронів для захисників на передовій: "Українська команда" показала результати дрон-марафону

15:05

Окупанти намагались контратакувати: в ЗСУ розповіли про зміни на фронті

15:02

Jerry Heil вперше показала свого коханого

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти