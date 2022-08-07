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За місяць до лікарні привезли дев'ять сотень окупантів: ЗСУ отримали документ про втрати армії РФ

7 серпня 2022, 15:00

За місяць тільки в одну з лікарень на тимчасово окупованій території Луганської області доставили 893 військових армії РФ. Частина з них загинула від ран.

розбитий танк РФ, втрати РФ в Україні
За місяць до лікарні привезли дев'ять сотень окупантів / фото УНІАН ​

За минулий місяць тільки в одну з лікарень на тимчасово окупованих районах Луганської області доставили 893 російських окупантів. Про це стало відомо з офіційного документа, адресованого "міністру охорони здоров'я" угруповання бойовиків "ЛНР", повідомляє полковник ЗСУ і блогер Анатолій "Штефан" Штірліц.

Адміністрація Першотравневої центральної міської лікарні пояснює в листі, що 124 окупанти з важкими пораненнями не вижили.

При цьому документ містить доповнення, де на 41 листі написані імена і дані всіх поранених і загиблих загарбників.

"Багато денацифікованих і демілітаризованих орків не буває", - прокоментував лист військовий журналіст і блогер Анатолій Штірліц (Штефан).

За місяць до лікарні привезли дев'ять сотень окупантів: ЗСУ отримали документ про втрати армії РФ

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Нагадаємо, раніше, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 25 лютого 2022 року-під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Журналіст Роман Цимбалюк писав, що Кенс загинув у результаті удару по пунктах управління і складам ЗС РФ в Херсонській області.

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Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України
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