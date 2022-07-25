Окупанти отримали по зубах на Луганщині: ворог відступив з втратами

ЗСУ відбили атаки РФ на Луганщині / Колаж Фото УНІАН

В Луганської області російські загарбники минулої доби провалили спроби вийти з трьох сторін на адмінкордон.

В результаті контрударів ЗСУ противник був змушений відступити, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

За його даними, за всіма цими напрямками росіяни не тільки не просунулися, але і не дорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі.

"Окупанти не залишають намірів розвивати наступ на великі міста Донецької області, але поки "завмерли" в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують відразу з декількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається - 24 липня знову відійшли з втратами", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що за останню добу ворог випустив по території області три ракети, здійснив три масовані артилерійські атаки та два довготривалих мінометних обстріли.

"Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ", - розповів він.

За словами Гайдая, земля навколо населених пунктів, по яких гатять окупанти, нагадує планету з численними кратерами, тому що туди майже щохвилини потрапляють снаряди.

"Шостий місяць Луганська область протидіє російському вторгненню. Росіяни налаштовувалися на короткострокову війну зі швидкою капітуляцією України, але за підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись поліпшити тактичне становище, то відходять з неї. Це не те, про що мріяла "друга армія світу". Амбітні наміри порушили ВСУ", - констатував глава ОВВА.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинули близько 10-11 тисяч окупантів", - говорить він.

Пізніше повідомлялося про те, що вже на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.

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