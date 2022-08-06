Морпіхи "покришили" окупантів РФ на двох напрямках: ворог рахує втрати

На Херсонському та Донецькому напрямку наші захисники завдали чергових втрат противнику.
Морські піхотинці ВМС Збройних сил України за минулу добу провели ряд вдалих операцій, в результаті яких знищено значну кількість особового складу противника і техніки ворога.
Про результативні дії морпіхів на Херсонському та Донецькому напрямках повідомили в ВМС ЗСУ.
Підкреслюється, що за минулу добу на Херсонському напрямку наші захисники завдали чергових втрат противнику:
- знищено 3 бойові броньовані машини;
- склад з боєкомплектом;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
Крім того, на Донецькому напрямку морпіхи ЗСУ знищили 30 російських загарбників.
При цьому українські артилеристи завдали вогневого ураження окупантам, в результаті чого вони втратили:
- два танки;
- дві артилерійські системи;
- міномет;
- дві одиниці автомобільної техніки;
- ЗРК Тор;
- один ротний командно-спостережний пункт.
Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.
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