Морпіхи "покришили" окупантів РФ на двох напрямках: ворог рахує втрати

У Миколаєві 120 морпіхів отримали чорні берети / Фото: mil.gov.ua

Морські піхотинці ВМС Збройних сил України за минулу добу провели ряд вдалих операцій, в результаті яких знищено значну кількість особового складу противника і техніки ворога.

Про результативні дії морпіхів на Херсонському та Донецькому напрямках повідомили в ВМС ЗСУ.

Підкреслюється, що за минулу добу на Херсонському напрямку наші захисники завдали чергових втрат противнику:

знищено 3 бойові броньовані машини;

склад з боєкомплектом;

3 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, на Донецькому напрямку морпіхи ЗСУ знищили 30 російських загарбників.

При цьому українські артилеристи завдали вогневого ураження окупантам, в результаті чого вони втратили:

два танки;

дві артилерійські системи;

міномет;

дві одиниці автомобільної техніки;

ЗРК Тор;

один ротний командно-спостережний пункт.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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