В Україні ліквідували полковника з Кемерова, "вантаж 200" їхав до РФ чотири місяці

Ігор Мурзін був знищений під Києвом на другий день повномасштабної війни Росії проти України. До Кемерова він доїхав тільки до 1 липня.
На другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування окупанти відправили через понад чотири місяці.
Поховали Мурзіна на початку липня. Про це повідомив блогер Necro Mancer в Twitter.
"За місцем останньої прописки на кладовищі "Центральне-5" в Кемерові доїхав тільки до 01.07.22", – прокоментував блогер.
Смерть загарбника підтвердили на його батьківщині. У російській соцмережі "Однокласники" виклали фото з похорону Мурзіна.
У росЗМІ про смерть цього окупанта на війні в Україні не писали.
Як повідомляв Главред, в Мелітополі був ліквідований російський підполковник Роман Іголкін. Його "денацифікували і демілітаризували" 3 липня.
Також в Україні ліквідовано контрактника російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну і українців.
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