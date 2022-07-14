В Україні ліквідували полковника з Кемерова, "вантаж 200" їхав до РФ чотири місяці

Ігор Мурзін був ліквідований у перші дні війни, а похований у липні / Фото twitter.com/666_mancer

На другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування окупанти відправили через понад чотири місяці.

Поховали Мурзіна на початку липня. Про це повідомив блогер Necro Mancer в Twitter.

"За місцем останньої прописки на кладовищі "Центральне-5" в Кемерові доїхав тільки до 01.07.22", – прокоментував блогер.

Ігор Мурзін / Фото twitter.com/666_mance

Похорон Ігоря Мурзіна / Фото twitter.com/666_mance

Смерть загарбника підтвердили на його батьківщині. У російській соцмережі "Однокласники" виклали фото з похорону Мурзіна.

У росЗМІ про смерть цього окупанта на війні в Україні не писали.

Як повідомляв Главред, в Мелітополі був ліквідований російський підполковник Роман Іголкін. Його "денацифікували і демілітаризували" 3 липня.

Також в Україні ліквідовано контрактника російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну і українців.

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