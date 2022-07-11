Кількість вбитих окупантів перевалила за 150, серед них - генерал: деталі удару ЗСУ на Херсонщині

Деталі удару ЗСУ на Херсонщині / скріншот

З'ясувалися подробиці удару по пунктах управління і складах ЗС РФ в Херсонській області.

За минулі кілька днів в результаті артилерійських ударів в Херсонській області було знищено більше 4 складів і 3 пунктів управління рівня дивізії і вище, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Все ще продовжує надходити інформація про вбитих і поранених військовослужбовців ЗС РФ, загальне число яких на зазначених об'єктах вже перевалило за 150", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

У тому числі є інформація про загиблих серед керівного складу ЗС РФ:

начальник штабу 22 армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін;

командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград)

полковник Горобець;

начальник штабу-перший заступник командира 20 мсд полковник Кенс;

начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль;

начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв.

Нагадаємо, раніше в результаті вибуху на складі російських боєприпасів, який ворог облаштував у Новій Каховці, загинули понад 100 окупантів.

Також ми повідомляли, що українські військові завдали ударів по військовій частині окупантів у захопленому РФ Херсоні. В результаті спалахнула потужна пожежа. Пізніше стало відомо, що були знищені казарми Росгвардії.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Читайте також: