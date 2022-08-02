УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Там шалені втрати: у Бурятії розформували "елітну" бригаду десантників

2 серпня 2022, 14:33

Незалежний фонд повідомляє, що на війні в Україні з цієї бригади загинули 7 тис .осіб, 5 тис. - поранені, близько 8,5 тис. - зниклі безвісти.

буряти, прапор Бурятії і РФ
У Бурятії розформували бригаду десантників через шалені втрати / Колаж фото Байкал Daily/Сергій Тарасенко

У російській Бурятії довелося розформувати "елітну" десантну бригаду через шалені втрати. Солдатів з цієї бригади відправляли на війну в Україні, яку сам же розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Така інформація з'явилася в російській Вікіпедії, повідомляє 24 канал.

Найсмішніше те, що керівництво вирішило зробити такий "подарунок" до Дня російського десантника, який окупанти відзначають 2 серпня.

Варто відзначити, що Вікіпедія посилалася на заяву російського Міноборони. Відомо, що 26 лютого, можна сказати з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, буряти намагалися форсувати Дніпро в районі Каховки. Тоді українські захисники відразу показали їм, хто тут господар.

В результаті потужної відсічі постраждав офіцерський склад - був ліквідований заступник командира бригади підполковник Денис Глєбов. Також серйозні поранення отримав командир гвардії бригади полковник Денис Шишов. Всього через три дні окупанти вже поховали заступника начальника штабу бригади підполковника Павла Кислякова.

За даними незалежного фонду "Вільна Бурятія", станом на 25 липня загинули 7 тис. осіб, 5 тис. солдатів поранені, ще близько 8,5 тис. вважаються зниклими безвісти.

"Показник небоєздатності взагалі зашкалює. Наприклад, в 11 окремій десантно-штурмовій бригаді він становить цілих 47%. Тобто кожен другий воювати вже не може. І саме тому відповідну бригаду від 1 серпня, напередодні дня ВДВ, вирішили розформувати", — йдеться в повідомленні.

Джерело видання зазначило, що цифри можуть бути дещо перебільшені, однак на скільки саме, поки невідомо.

Варто відзначити, що пізніше на сайті російської Вікіпедії зникла ця стаття. Можна припустити, що так розпорядилося кремлівське керівництво.

Раніше Главред повідомляв про те, що російські солдати на тимчасово окупованій Херсонщині панікують в очікуванні наступу ЗСУ. Від відчаю буряти і росіяни стріляють один в одного. Все через те, що росіяни намагаються відправляти представників нацменшин і з так званих республік на найбільш гарячі напрямки.

Нагадаємо, що контрактників з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, поміщають в СІЗО біля окупованого РФ Луганська. Відмовники кажуть, що після того, як вони написали рапорти, командування почало їх залякувати і погрожувати.

Інші новини:

війна в Україні буряты Бурятия російське вторгнення
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:13

"Потрібно бути мужиком, а не боягузом": 18-річного хлопця відмовилися пустити в укриття під час тривоги

15:09

Великий прибуток, збільшення доходу і грошова удача: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти до кінця літаВідео

15:02

Прощай, Заливако: після розриву з холостяком Анна Богдан розсекретила, з ким проводить відпустку

14:51

У РФ працює потужна агентура України: вони повідомили про переніс Путіним нападу на 24 лютого - ГУРВідео

14:33

Там шалені втрати: у Бурятії розформували "елітну" бригаду десантниківВідео

Реклама
14:32

В РФ визнали полк "Азов" терористичною організацієюВідео

14:18

"Ми живемо по сусідству з найбільшим у світі концтабором": Комаровський обрушився на РФВідео

14:06

Гороскоп на серпень 2022 для Водоліїв: криза, армія та небезпека

13:59

Російська актриса закликала писати доноси на тих, хто слухає заборонену українську музику в Росії

13:52

Битва за Донбас добігає кінця, Херсон звільнимо найближчими тижнями - СенцовВідео

13:43

"Наступні місяці будуть вирішальними": Україна не буде йти на поступки Путіну - ЄрмакВідео

13:39

Окупанти кидали 10 гранат, але українець вижив: неймовірна історія бою воїна Нацгвардії з росіянами

13:34

"Не треба шукати виправдання нелюдам": Подоляк розніс слова Трампа щодо Криму та НАТОВідео

13:04

Загроза атаки Харкова та перекидання сил РФ на південь: у Міноборони готові до будь-яких сценаріївВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 серпня 2022: Ракам - недоброзичливці, Дівам -образа, Водоліям - здійснення мріїВідео

12:56

Окупанти можуть потрапити в пастку на Херсонщині - ЖдановВідео

12:47

Фотограф Зеленської Лейбовіц відреагувала на критику

12:15

Відмовляє мозок: Нагієв вперше розповів про свою хворобу

12:06

Лютують так само: Дуда порівняв російських окупантів з нацистамиВідео

11:56

В окупованому Криму готуються до повернення України - ГУР

Реклама
11:46

Вживання смаженої їжі наближає смерть: як готувати улюблені страви без побоювання за своє життя

11:40

Гайдай назвав напрямок на Донбасі, де окупанти зосередили головні силиВідео

11:30

Кожна ракета влучає в ціль: навіть американці були здивовані, як ЗСУ використовують HIMARS - генерал

11:10

Прикмети на 3 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб не принести в будинок хворобиВідео

11:05

Безхребетні і брехливі: Алан Бадоєв обрушився на артистів-путіністів на чолі з Кіркоровим

10:46

Путін вдарився у безумство: в Кремлі та Криму провели ритуал з жертвопринесенням - ЗМІ

10:41

"Перелом у війні буде у вересні": астролог назвала період перемоги України і крах для РосіїВідео

10:16

У Вашингтоні російський дипломат злобно розтоптав соняшники, які туди принесли діти

10:14

"Великі катастрофи і багато жертв": астролог назвала 5 міст України, які чекають великі втратиВідео

10:12

Окупанти з Чувашії влаштували бунт: вимагають гроші за вбивства українцівВідео

10:11

Навіщо потрібен нижній ящик під духовкою та що в ньому категорично заборонено зберігати

09:56

Свята в серпні 2022 в Україні: День Незалежності, День ВПС, День будівельника – як будемо відпочивати

09:52

Медведєв помарив про відтворення СРСР і звинуватив Казахстан у "геноциді росіян"

09:41

Долара по 40 вже не буде: в НБУ розповіли про курс валют на найближчі тижніВідео

09:40

Українські воїни знищили двох окупантів-баскетболістів з Бурятії

09:10

За вбивство полонених "азовців" в Оленівці відповідальна Росія - ISWВідео

09:06

Цинізм пострадянської людиниПогляд

09:01

У Жириновського поповнення: в Україні ліквідували окупанта з ЛДПР

08:53

День Іллі 2022: традиції, заборони і магія дня

08:37

День ангела Іллі - душевні привітання і картинки іменинникам в Ільїн день

Реклама
08:31

Німеччина відправляє в Україну найновішу зброю, якої немає навіть у німецької армії - ШольцВідео

08:31

Гороскоп на сьогодні 2 серпня 2022: Близнюкам - гроші, Левам - везіння, Скорпіонам - таємні бажанняВідео

08:24

Байден підтвердив ліквідацію лідера Аль-Каїди внаслідок операції ЦРУВідео

08:03

Що буде, якщо пити кефір на ніч: інформація, поради, рекомендаціїВідео

07:56

Десятки "двохсотих" і палаючий ЗРК "ТОР": авіація ЗСУ спалила окупантів на ХерсонщиніВідео

07:36

"Він бандерівець": на Миколаївщині окупанти вбили росіянина, його "здав" односелецьВідео

07:10

"Путін захопить усе": Трамп зробив цинічну заяву про війну в Україні

06:34

Росія відводить війська на Донбасі та ймовірно припиняє наступ на Слов'янськ - ISWВідео

06:30

Геній стратегії ПутінПогляд

06:03

"Путін спопелятиме їх": астролог розповів, по яких містах України РФ завдасть ядерного ударуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти