Там шалені втрати: у Бурятії розформували "елітну" бригаду десантників

У Бурятії розформували бригаду десантників через шалені втрати / Колаж фото Байкал Daily/Сергій Тарасенко

У російській Бурятії довелося розформувати "елітну" десантну бригаду через шалені втрати. Солдатів з цієї бригади відправляли на війну в Україні, яку сам же розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Така інформація з'явилася в російській Вікіпедії, повідомляє 24 канал.

Найсмішніше те, що керівництво вирішило зробити такий "подарунок" до Дня російського десантника, який окупанти відзначають 2 серпня.

Варто відзначити, що Вікіпедія посилалася на заяву російського Міноборони. Відомо, що 26 лютого, можна сказати з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, буряти намагалися форсувати Дніпро в районі Каховки. Тоді українські захисники відразу показали їм, хто тут господар.

В результаті потужної відсічі постраждав офіцерський склад - був ліквідований заступник командира бригади підполковник Денис Глєбов. Також серйозні поранення отримав командир гвардії бригади полковник Денис Шишов. Всього через три дні окупанти вже поховали заступника начальника штабу бригади підполковника Павла Кислякова.

За даними незалежного фонду "Вільна Бурятія", станом на 25 липня загинули 7 тис. осіб, 5 тис. солдатів поранені, ще близько 8,5 тис. вважаються зниклими безвісти.

"Показник небоєздатності взагалі зашкалює. Наприклад, в 11 окремій десантно-штурмовій бригаді він становить цілих 47%. Тобто кожен другий воювати вже не може. І саме тому відповідну бригаду від 1 серпня, напередодні дня ВДВ, вирішили розформувати", — йдеться в повідомленні.

Джерело видання зазначило, що цифри можуть бути дещо перебільшені, однак на скільки саме, поки невідомо.

Варто відзначити, що пізніше на сайті російської Вікіпедії зникла ця стаття. Можна припустити, що так розпорядилося кремлівське керівництво.

Раніше Главред повідомляв про те, що російські солдати на тимчасово окупованій Херсонщині панікують в очікуванні наступу ЗСУ. Від відчаю буряти і росіяни стріляють один в одного. Все через те, що росіяни намагаються відправляти представників нацменшин і з так званих республік на найбільш гарячі напрямки.

Нагадаємо, що контрактників з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, поміщають в СІЗО біля окупованого РФ Луганська. Відмовники кажуть, що після того, як вони написали рапорти, командування почало їх залякувати і погрожувати.

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