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ЗСУ знищили понад 100 окупантів в командному пункті на Луганщині: в РФ брешуть про "відсутність втрат"

2 серпня 2022, 18:07

Росіяни перевезли своїх поранених в Ростов-на-Дону цивільними автомобілями, аби приховати, що хтось взагалі був поранений чи загинув.

Himars, отель в Хрустальном на Луганщине
У РФ брешуть від "відсутності втрат" в Хрустальному/ DVIDSHUB Flickr, t.me/AFUStratCom

Російські загарбники намагаються приховати втрати після влучного ракетного удару ЗСУ по командному пункту окупантів в Хрустальному на Луганщині.

Країна-агресорка уже почала поширювати дезінформацію, нібито увесь особовий склад встиг виїхати з готелю перед тим, як туди вдарила українська ракета. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Українські військові вдарили ракетою по командному пункту росіян, який розташовувався у приміщенні готелю в Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області, в ніч на 24 липня. Тоді в Управлінні стратегічних комунікацій повідомили, що було вбито і поранено понад 100 окупантів РФ.

В ГУР зазначають, що загарбники після цього не стали оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість вони почали робити все, щоб приховати факт загибелі та поранення своїх військових.

"Більшість поранених було негайно відправлено до військового госпіталю в ростов-на-дону на цивільних автомобілях", – йдеться у повідомленні.

Противник почав активно поширювати неправдиву інформацію про те, нібито усі окупанти, які були в готелі "Красный луч", встигли виїхати до удару.

"Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав", – зазначають в ГУР.

Нагадаємо, російські окупанти випадково підірвали власний потяг з боєприпасами в окупованій Херсонській області. Коли загарбникам підвезли боєприпаси, вони намагалися зробити димову завісу, щоб приховати потяг від українських військових, але щось пішло не так і пролунав сильний вибух.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії оголосив полк "Азов" терористичною організацією й заборонив його на території РФ. Судове засідання проходило у закритому режимі. Розглядали це питання на вимогу російської Генпрокуратури.

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