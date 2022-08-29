Стало відомо, що конкретно робитиме місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС - МЗС України

МАГАТЕ фіксуватиме порушення на Запорізькій АЕС / Колаж фото УНІАН, Reuters

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прямує на територію Запорізької атомної електростанції, яку захопили окупанти і час від часу обстрілюють. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінг розповів, що саме робитиме місія на АЕС.

МАГАТЕ повинна виявити всі порушення ядерних протоколів російськими військовими на території ЗАЕС.

"Ми очікуємо від місії чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки. Ми знаємо, що Росія ставить під загрозу не тільки Україну, але і весь світ, піддаючи його ризику ядерної катастрофи. Я не маю жодної конкретної інформації про витоки, але саме для цього місія МАГАТЕ перевірить ситуацію і зробить висновки", — сказав Дмитро Кулеба.

Ситуація на Запорізькій АЕС

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

29 серпня стало відомо про те, що окупанти обстріляли ЗАЕС і снаряди впали між другим і третім реакторами. Вони пробили дах спецкорпусу, де зберігається свіже паливо.

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