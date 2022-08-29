Місія МАГАТЕ направляється на Запорізьку АЕС / twitter.com/rafaelmgrossi, скріншот

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії направляється на Запорізьку АЕС, яку регулярно обстрілюють російські окупанти.

Як повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у себе в Twitter, він особисто відвідає ЗАЕС.

"Настав день. Місія підтримки і допомоги вже в дорозі. Ми повинні забезпечити безпеку найбільшого ядерного об'єкта України і Європи. Пишаюся тим, що очолив цю місію, яка відбудеться на ЗАЕС пізніше цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Обстановка на Запорізькій АЕС

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

Читайте також: