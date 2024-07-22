"Ворог хоче роз'єднати націю": Буданов - про вбивство Ірини Фаріон

Керівник ГУР акцентував на тому, що Ірина Фаріон загинула за свою українську позицію.

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Байден висказався про вбивство Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: ГУР МО, Главред

У Львові поховали відому українську мовознавицю Ірину Фаріон, вбивцю якої досі не знайшли. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов особисто прокоментував вбивство Фаріон на своїй сторінці у Facebook.

Він назвав це вбивство холоднокровним. Буданов переконаний, що воно стало викликом для всього українського суспільства.

"Ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю. Відтак, ми не маємо права забувати, що попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне. Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає - має бути покараний", - написав Буданов. відео дня

Керівник ГУР акцентував на тому, що Ірина Фаріон загинула "за українську позицію".

"Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави. Світла памʼять пані Ірині", - додав він.

Вбивство Ірини Фаріон - останні новини

Нагадаємо, що 19 липня, у Львові стріляли у Ірину Фаріон. Стрілець поцілив у скроню жінки, вона перебуває у критичному стані. Карета швидкої допомоги доставила Фаріон до лікарні, де медики боролися за її життя. Жінка перебувала у вкрай важкому стані. Увечері стало відомо про те, що Ірина Фаріон померла у лікарні.

Слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність. Не відкидається також участь росіян у цьому вбивстві.

21 липня у Львові попрощались із Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. У Мережі розлетілися особливо зворушливі кадри, як маленькі внучка та онук несуть у своїх руках портрети Ірини Фаріон.

Вже 22 липня Ірину Фаріон поховали на Личаківському цвинтарі.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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