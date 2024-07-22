Довго ходив вулицями: поліція опублікувала відео з підозрюваним у вбивстві Фаріон

Правоохоронці досі не знайшли підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

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Що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Ірина Фаріон, МВС

У день прощання з відомою мовознавицею Іриною Фаріон правоохоронці опублікували відео з камер спостереження, на яких видно підозрюваного у її вбивстві.

Одразу після замаху на Фаріон сусіди жінки зрозуміли, що до цього може бути причетний молодий хлопець, який декілька тижнів слідкував за нею.

На кадрах видно, як хлопець йде вулицями Львова неподалік від місця замаху на Фаріон.

відео дня

Дивіться відео про підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон:

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон / фото: скріншот

Правоохоронці навели такі прикмети розшукуваного:

вік – близько 20 років;

зріст – від 170 до 180 сантиметрів;

худорлява статура.

На момент скоєння замаху на Фаріон підозрюваний був одягнений у такий одяг:

спортивні штани темного кольору;

чорна кофта з довгим рукавом, поверх якої – футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

панама темного кольору з емблемою по центру та з широкими полями;

білі високі шкарпетки;

кросівки черво-чорні з білою підошвою;

червоні рукавиці.

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Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у скроню, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екснардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство має кілька версій мотивів убивства Ірини Фаріон. На своїй сторінці в Telegram Клименко зазначив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не виключається також участь росіян у цьому вбивстві.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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