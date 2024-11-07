Трамп і президент Південної Кореї обговорили війська КНДР у РФ: що вирішили

Юн Сок Йоль і Дональд Трамп домовилися про зустріч.

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Юн Сок Йоль і Дональд Трамп провели телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП

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Юн Сок Йоль і Дональд Трамп провели переговори телефоном

Лідери обговорили ситуацію в КНДР і домовилися про зустріч

Глава Південної Кореї Юн Сок Йоль і обраний президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання військової допомоги КНДР країні-агресору Росії.

Як повідомило південнокорейське видання Yonhap Agency, політики обговорили ситуацію в Північній Кореї, включно з ядерними розробками, ракетними запусками і розгортанням військ у РФ.

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Обидва лідери висловили занепокоєння питаннями безпеки та невідкладною ситуацією в Україні. Лідери домовилися, що особиста зустріч для обговорення всіх важливих питань буде корисною. Як повідомила південнокорейська сторона, дата і місце зустрічі мають бути узгоджені найближчим часом.

Крім того, очікується, що друга адміністрація Трампа принесе зміни та непередбачуваність в альянс США та Південної Кореї, потенційно посилюючи тиск на Сеул із закликом взяти на себе більшу частку союзницьких зобов'язань. На думку експертів, ключовим питанням буде підхід Трампа до денуклеаризації Північної Кореї та його політика війни Росії в Україні, куди були відправлені північнокорейські війська на підтримку Москви.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред ​

Війська КНДР у Росії - останні новини

Країна-агресор Росія планує сформувати щонайменше п'ять мотострілецьких полків із військовослужбовців КНДР, кожен чисельністю по 2-3 тис. солдатів. Про це повідомляє в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшиннікова.

Північнокорейські солдати вже брали участь у боях проти українських захисників - це сталося в Курській області. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області.

При цьому війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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