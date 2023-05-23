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Юристи розповіли, чи мають право співробітники військкоматів без повістки утримувати чоловіків

Дмитро Відоменко
23 травня 2023, 16:01
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В Україні фіксують випадки, коли співробітники ТЦК затримують чоловіків і тримають в установі без права піти. Юристи стверджують, що це незаконно.
Повістка, військові
Чи мають право без повістки утримувати чоловіків у ТЦК - відповідь юристів / Колаж Главред, фото УНІАН та уп

Відповідно до законодавства України, у представників ТЦК (в просторіччі – військкоматів) немає законних підстав для того - щоб відбирати у чоловіків документи, погрожувати, змушувати підписувати документи, а також утримувати на території установи. Про це повідомляє портал Фокус з посиланням на консультацію юристів.

"Якщо особа незаконно затримана, доставлена і утримана на території військової частини, то дії відповідальних осіб можна кваліфікувати за статтями 141 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) або 141-1 (насильницьке зникнення), яке в свою чергу характеризується як арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини або місце знаходження", - говорить юрист Дмитро Вінницький.

За словами адвоката Олександра Камші (арбітражного керуючого юридичної фірми "Ілляшев та Партнери"), відповідно до Конституції України посадові особи зобов'язані діяти тільки на підставі, в межах повноважень і способом, передбаченим Основним законом та іншими законами нашої країни.

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"Враховуючи ту обставину, що законодавством України особам, які мають право вручати повістки, надано тільки право на вручення повісток, а не на будь-які інші дії, необхідно мати на увазі, що вчинення інших дій, наприклад, затримання та/або обшук особи, застосування до особи насильства, обмеження свободи пересування, примусове переміщення в ТЦКСП не передбачено законодавством, а тому такі дії можуть бути визнані незаконними в судовому порядку", — говорить він.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Після цього період мобілізації багато разів подовжували.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Пізніше начальник пресцентру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ВСУ потрібно певне число фахівців - водіїв, Стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.

Дивіться відео Главреда з приводу того, чи можуть вручити повістку родичу військовозобов'язаного:

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