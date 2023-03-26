Нова провокація режиму Путіна: Україна закликала світ не допустити ядерної зброї в Білорусі

Агресор Росія продовжує вести жорстоку війну проти України, проте демонструє свою нездатність здобути перемогу на полі бою, сказали в МЗС України.

Україна закликала США, Британію і Китай не допустити ядерного шантажу з боку Путіна / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Київ стурбований намірами країни-окупанта Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території республіки Білорусь. Москва веде жорстоку війну проти Києва, не може перемогти на полі бою і переходить до провокацій. Мир і білоруське суспільство повинні відповісти на дії Кремля і запобігти незаконному розповсюдженню ядерної зброї. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

У повідомленні МЗС йдеться про те, що заява Путіна про плани щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі – чергова провокація. Окупанти ведуть жорстоку війну проти України, не можуть перемогти на полі бою і переходять до подібних дій.

"Росія заявляє про них в умовах продовження своєї нічим не спровокованої агресивної війни проти України. Незважаючи на жахливі злочини проти людяності і військові злочини, якими Кремль супроводжує цю загарбницьку війну проти суверенної держави, Росія демонструє свою нездатність перемагати на полі бою", - зазначено в повідомленні відомства.

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Крім того, Київ закликав світ і білоруське співтовариство не допустити реалізації злочинних намірів Кремля щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Звертаємося до держав Групи Семи і Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекоглядні наслідки для Білорусі, в разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії", - зазначено в заяві.

Україна очікує на результативні дії з боку США, Великобританії, Китаю і Франції, в тому числі як постійних учасників Радбезу ООН у протидії ядерному шантажу Кремля.

"Україна закликає всіх членів світової спільноти довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій і вжити рішучих заходів з метою ефективного стримування і запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї", - підкреслюється в повідомленні.

Путін погрожує розмістити ядерну зброю в Білорусі

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін 25 березня заявив, що Москва, мовляв, "має намір" розмістити тактичну ядерну зброю на території республіки Білорусь. За словами Путіна, в РБ до 1 липня планують добудувати сховище тактичної ядерної зброї. Мінськ, мовляв, "не отримає контролю над ядерними зарядами".

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) і Пентагон відзначили, що наразі немає ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю. При цьому Європа не буде в безпеці, допоки у Путіна є ядерна зброя.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що риторика Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі - крок до дестабілізації обстановки в самій республіці. Як вважає Данілов, Кремль фактично взяв Білорусь в ядерні заручники.

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Війна Росії проти України: