Подоляк - про ядерні плани РФ у Білорусі: Путіна охопив страх і усвідомлення поразки

Заява глава держави-окупанта РФ Володимира Путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю в підконтрольній Москві Білорусі є проявом його страху. Путін програє і намагається лякати. Водночас він порушує договір щодо нерозповсюдження ядерної зброї та фіксує свою участь у злочині. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Данілов.
У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що поведінка Путіна залишається передбачуваною. Главу Кремля огорнув страх поразки.
"Путін (РФ) дуже передбачуваний. Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою (тактичною ядерною зброєю, - ред.)", - зазначив чиновник.
За його словами, своєю риторикою Путін порушує договір щодо нерозповсюдження ядерної зброї і фіксує свій злочин.
"Він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної... (зброї, - ред.)", - підкреслив Михайло Подоляк.
Путін вибухнув погрозою щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі
Російський директор Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою окупант Росія нібито "має намір" розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.
За його словами, Москва заверишть будівництво сховища для тактичної ядерної зброї до 1 липня. За словами Путіна, Мінськ, мовляв,"не отримає контролю над ядерними зарядами".
Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) і Міноборони США у відповідь заявили, що на даний момент немає жодних ознак, які свідчили б про готовність Росії до застосування ядерної зброї. В ICAN розкритикували заяву Путіна і додали, що Європа не буде в безпеці, доки глава Кремля має ядерну зброю.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що слова Путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі - крок до дестабілізації ситуації в республіці. На думку чиновника, Кремль де-факто взяв білоруську державу в ядерні заручники.
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