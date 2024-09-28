'Ядерний батіг - величезна загроза': експерт сказав, чи здатна РФ застосувати 'ядерку'

Захід не готовий до ризику навіть тоді, коли Росія відверто блефує щодо ядерного удару, заявив Давид Шарп.

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Захід не готовий до ризику навіть тоді, коли Росія відверто блефує / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, скріншот з YouTube

На Заході вважають, що Росія здатна застосувати ядерну зброю. Страх перед ядерною війною настільки великий, що жодна країна не готова ризикувати. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

"Навіть коли шанси на початок такої війни мізерні, її настільки бояться, що ризикувати не готові. Ми чітко це бачимо на прикладі політики США та інших країн. Захід не готовий до ризику навіть тоді, коли Росія відверто блефує", - зазначив експерт.

Шарп наголосив, що Росія сама усвідомлює свою слабкість як у конвенційній війні, так і у неконвенційній. Однак її ядерний арсенал залишається потужним аргументом.

"Ядерний батіг - величезна загроза: навіть якщо він наполовину недієздатний або значну його частину можна знищити превентивним ударом, все одно подальший перебіг подій буде сумним", - додав військовий оглядач.

За його словами, проблеми Росії з ядерною зброєю справді тішать західний світ. Проте цього не достатньо для того, щоб "хтось із тих фігур, які ухвалюють рішення", повністю відкинули страхи перед її ядерним потенціалом і діяли з більшою рішучістю.

Дивіться відео, в якому Давид Шарп розповів, що чекає на Росію, якщо Україна зможе бити по ній Storm Shadow і ATACMS:

Хто такий Давид Шарп Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач. Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем. Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

Ядерний шантаж РФ - останні новини

Останнім часом Кремль активізував погрози щодо застосування ядерної зброї, намагаючись стримати Захід від надання дозволу Україні на удари по території РФ.

Нагадаємо, увечері 25 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про зміни до ядерної доктрини. В РФ тепер можуть здійснити ядерну атаку на неядерні держави, які отримують підтримку від ядерних країн. У Кремлі також заявили, що агресія проти Росії або Білорусі буде вважатися підставою для застосування ядерної зброї.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Путін навіть звертався до монгольських шаманів за "дозволом" на використання ядерної зброї. Політичний експерт Максим Розумний зазначив, що Путін дійсно розмірковує над ядерним ударом, але також оцінює можливу реакцію Заходу.

Натомість голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, заявив, що останні заяви Путіна про перегляд ядерної доктрини викликані провалом стратегічних у війні проти України. Бауер підкреслив, що Росія не досягла жодної з поставлених цілей, таких як захоплення Києва чи зміна уряду.

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