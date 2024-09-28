Путін реально розглядає можливість ядерного удару, але є нюанс - Розумний

Повідомлення про намір Росії використати ядерне озброєння не безпідставні.

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Відповідь Заходу на можливий ядерний удар з РФ стримує Путіна від атаки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін з відео

Останнім часом у Кремлі знову активніше почали залякувати Україну та її західних партнерів можливістю застосування ядерної зброї. Найімовірніше, таким чином країна-агресор Росія намагається стримати союзників України від надання дозволу на удари вглиб РФ західним озброєнням.

З'явилась навіть інформація, що російський диктатор Путін їздив до монгольських шаманів, щоб отримати дозвіл на застосування ядерної зброї. Диктатор справді думає про реалістичність такого розвитку подій. Про це під час чату з читачами Главреду заявив політичний експерт Максим Розумний.

За його словами, наразі незрозуміло, про що саме може йти мова - про тактичний ядерний удар по цілях з символічним для РФ значенням. Тому ситуація є справді загрозливою.

Хоч Путін і задумується про ядерний удар, але він оцінює, яку відповідь на такий крок може дати Захід і до чого це призведе. Адже навіть без розв'язання масштабної ядерної війни західні країни можуть відреагувати на застосування ядерної зброї Росією іншими засобами реагування.

"Чи радився Путін із шаманами – Бог його знає. Думаю, він би радше радився з бурятськими, а не з монгольськими. Щоправда, буряти та монголи - це майже одне й те саме. Але закордонним шаманам, гадаю, Путін менше довіряє, ніж власним", - додав Розумний.

Дивіться відео про те, чи на думку Розумного, Росія наважиться на застосування ядерної зброї:

Хто такий Максим Розумний? Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Ядерні погрози Кремля - що відомо

Нагадаємо, шо аналітики ISW повідомляли, що заяви російського диктатора Володимира Путіна стосовно намірів застосувати ядерною зброєю є не більше ніж спробою стримати країни Заходу. Москва вже не вперше вдається до подібних заходів, тому Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі.

Раніше ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов розповів, що загроза того, що країна-агресорка Росія застосує ядерну зброю, лише формально посилилася після заяв російського диктатора Володимира Путіна про зміну ядерної доктрини. Але насправді нічого нового за цими залякуваннями немає. Вони показують лише те, що у Путіна послабилася позиція.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен також прокоментував нещодавні попередження кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї. Він назвав слова Путіна абсолютно безвідповідальними і невчасними.

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