"Я його навіть не знала": поранена військова на Південмаші розповіла про криваву бійню

Потерпілий у стрільбі в Дніпрі / Сергій Риженко

Важко поранені в стрільбі на Південмаші військові Жанна Шарова та Ігор Семенченко як і раніше залишаються в реанімації обласної лікарні Мечникова.

Як пише ТСН, вони отримали дуже важкі поранення, проте після одужання хочуть повернутися на службу.

Незважаючи на вкрай важкі поранення, медикам вдалося врятувати їм життя, хоча має бути ще тривале лікування і операції.

Як розповіли нацгвардійці, з підозрюваним Артемієм Рябчуком ніяких конфліктів не мали.

Не були знайомі з Рябчуком

Контрактниця Жанна Шарова, яка отримала три кулі, стверджує, що взагалі не була з ним знайома.

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"Я цю людину взагалі не знала. Я тільки запам'ятала його обличчя. А так я навіть його ім'я та прізвище не знала. Я дуже рідко засовувала в цей караул, де строкова служба. Я не знаю, чому він так вчинив", - каже поранена дівчина.

Старший солдат Ігор Семенченко розповідає, що незадовго до відкриття вогню, підозрюваний читав книгу. Він був спокійним і навіть підозри на стрілянину не виникало.

Стан постраждалих

У одного з поранених "дніпровським стрільцем" на Південмаші налагоджується стан здоров'я. Чоловік отримав кульове поранення живота і стегна.

"Через тиждень у Ігоря все налагоджується. Він почав добре їсти. Великі бинтові пов'язки на животі і стегні нагадують про ту жахливу ніч, коли його уві сні розстріляли. Сумно посміхається, каже, що у нього, напевно, така доля - бути нацгвардійцем, а не бухгалтером", - розповів на своїй сторінці в соцмережі гендиректор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну - працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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