У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі: загинули п'ятеро людей

20-річний солдат строкової служби забрав автомат АК-47 і почав стріляти по товаришам по службі. НП сталася на території Південного машинобудівного заводу.
У четвер, 27 січня, в Дніпрі сталася НП - 20-річний солдат строкової служби забрав в збройовий автомат АК-47 і відкрив стрільбу по товаришам по службі. Є жертви і потерпілий.
Інцидент стався о 3:50 на території Південного машинобудівного заводу. У той момент в вартовому приміщенні перебувало близько 22 солдатів. Двоє з них вибігли на вулицю і викликали поліцію і швидку, пише Інформатор.
За даними патрульних, загинули 4 людини, одну особу поранено. Введено план Сирена.
Спочатку повідомлялося, що солдат, який стріляв, утік. Але ця інформація не підтвердилася. За даними поліції, він знаходиться на території підприємства.
Територія оточена і патрулюється. Також працює спецзагін Тор. Цивільних не пускають на територію заводу.
Тим часом з'явилося фото солдата-строковика, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі.
Також стало відомо, що кількість жертв збільшилася - загинули п'ятеро осіб.
Як повідомляв Главред, в центрі Києва 25 січня сталася перестрілка. Біля головного управління СБУ озброєні чоловіки з автоматами нібито напали на активістів.
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