У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі: загинули п'ятеро людей

У Дніпрі введено план Сирена / Фото Інформатор

У четвер, 27 січня, в Дніпрі сталася НП - 20-річний солдат строкової служби забрав в збройовий автомат АК-47 і відкрив стрільбу по товаришам по службі. Є жертви і потерпілий.

Інцидент стався о 3:50 на території Південного машинобудівного заводу. У той момент в вартовому приміщенні перебувало близько 22 солдатів. Двоє з них вибігли на вулицю і викликали поліцію і швидку, пише Інформатор.

За даними патрульних, загинули 4 людини, одну особу поранено. Введено план Сирена.

Спочатку повідомлялося, що солдат, який стріляв, утік. Але ця інформація не підтвердилася. За даними поліції, він знаходиться на території підприємства.

Територія оточена і патрулюється. Також працює спецзагін Тор. Цивільних не пускають на територію заводу.

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Тим часом з'явилося фото солдата-строковика, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі.

Фото t.me/uniannet

Також стало відомо, що кількість жертв збільшилася - загинули п'ятеро осіб.

Як повідомляв Главред, в центрі Києва 25 січня сталася перестрілка. Біля головного управління СБУ озброєні чоловіки з автоматами нібито напали на активістів.

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