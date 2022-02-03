"П'яний господар мляво намагався відігнати": у Дніпрі бійцівські пси напали і покусали даму з собачкою

У Дніпрі бійцівські пси напали і покусали даму з собачкою / скріншот з відео

У Дніпрі два бійцівські собаки, яких власник вигулював без повідків і намордників, накинулися на городянку і її пса прямо серед вулиці. Відео інциденту зняли перехожі і виклали в мережі.

Випадок стався в Дніпрі біля станції метрополітену "Покровська". У ролику чітко видно, як дві бійцівські собаки атакують впала на землю жінку, яка власним тілом закриває свого пса.

"Люди, допоможіть", - кричала жінка.

Причому господар псів, по всій видимості, був п'яний, оскільки дуже мляво намагався їх відігнати, при це неміцно стоячи на ногах.

"Собак вивели на прогулянку без намордників і повідків, а господар перебував у стані алкогольного сп'яніння. Собаки кидалися на людей, потім накинулися на жінку з собакою, погризли її в кров", — розповіли очевидці.

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Далі до жінки приспіли двоє чоловіків-перехожих і стусанами відігнали собак.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що п'ятирічного хлопчика в Черкаській області в селі Новоселиця покусав бійцівський собака. Як повідомляють місцеві ЗМІ, собака накинулася на дитину і зламала йому плечову кістку.

Як виявилося, розлючену собаку зуміла відтягнути від хлопчика тільки його власниця, коли почула крики. Дитина лежала в калюжі крові з відкритим переломом.